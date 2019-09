L'Atlético renverse Eibar

62

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Lodi, Hermoso, Giménez, Trippier - Koke, Llorente (Vitolo, 46e), S.Ñíguez, Lemar (Riquelme Reche, 78e) - D.Costa, J.Félix (Partey, 84e). Entraîneur : Diego Simeone.



SD Eibar (4-2-3-1) : Dmitrović - Arbilla, Ramis, Àlvarez (Oliveira, 55e), Tejero - Expósito, Diop - Inui, Orellana, León (Correa, 86e) - Charles (Kike, 62e). Entraîneur : José Luis Mendilibar.

Atlético, ton univers impitoyable.Pour cette troisième journée de Liga, l'Atlético de Madrid était prévenu : sur leurs deux dernières réceptions d'Eibar, lesn'étaient jamais parvenus à s'imposer, concédant deux matchs nuls. Malgré cela, la solide entame de match des visiteurs a surpris les Madrilènes, distancés à la suite de l'ouverture du score de la tête de Charles (7, 0-1) et la puissante frappe de Luis Arbilla, déviée par Diego Llorente (19, 0-2). Heureusement pour les locaux, Diego Costa va sortir de sa boîte pour passer en mode bulldozer et offrir à João Félix son premier but de la saison en Liga (27, 1-2). La révolteest en marche.De retour des vestiaires, Diego Simeone fait entrer Vitolo Machín à la place de Llorente. Bingo, puisque l'international espagnol remet les deux équipes à égalité sept minutes plus tard (2-2, 52). Désireux d'empocher les trois points, l'Atlético pousse en fin de rencontre, mais le but de Diego Costa est refusé pour une position de hors-jeu logique. Juste avant l'entrée dans le temps additionnel, Thomas Partey perfore l'axe central basque et vient offrir la victoire au Wanda Metropolitano en même temps que la place de leader de Liga à l'Atlético (3-2, 90).Voilà ce que l'on appelle une