L'Atlético refroidit Manchester United

Bien que dominateur, Manchester United n'a pas pu faire déjouer l'Atlético de Madrid, qui s'est contenté de faire parler sa supériorité collective pour battre les Mancuniens ce mardi (0-1). Dans la plus pure tradition choliste.

Le menu classique

Un renversement impossible

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Dalot, Maguire (Mata, 84e), Varane, Telles - Fred (Cavani, 75e), McTominay (Matić, 67e) - Elanga (Rashford, 67e), Bruno Fernandes (Pogba, 67e), Sancho - Cristiano Ronaldo. Entraîneur : Ralf Rangnick.



Atlético de Madrid (3-5-2) : Oblak - Savić, Giménez, Reinildo - Marcos Llorente, Héctor Herrera, Koke (Kondogbia, 80e), de Paul, Renan Lodi - João Félix (Felipe, 90e), Griezmann (Correa, 90e+3). Entraîneur : Diego Simeone.

Comme au match aller, Manchester United a concédé l'ouverture du score. Mais à la différence du match aller, les Mancuniens ne sont jamais parvenus à revenir dans la partie. Malgré une domination logique, lesont buté sur une défense madrilène huilée, un gardien exceptionnel et une attaque létale. Lesn'ont eu besoin que de deux attaques pour marquer et se permettre de faire ce qu'ils savent faire de mieux : préserver un 1-0. Moins bien organisé tactiquement que son adversaire, Manchester United voit donc son aventure européenne s'arrêter en mars.Certains se transforment à l'odeur du sang, d'autres à l'odeur du. Cristiano Ronaldo fait bien sûr partie de cette seconde catégorie. Dès les premières minutes, à l'image de ses coéquipiers, le quintuple Ballon d'or court partout, déborde avec une série de jongles et paraît surmotivé. Mais c'est à un Suédois que l'on doit la première grosse situation de ce match retour, lorsque Bruno Fernandes centre à ras de terre depuis la gauche. Anthony Elanga, le Suédois en question, reprend à bout portant, mais Jan Oblak a la tête bien placée et détourne du front la tentative du Mancunien en corner (13). Réponse quelques minutes plus tard quand la frappe de 25 mètres de Rodrigo de Paul prend la direction de la lucarne. Heureusement pour les locaux, De Gea brille à son tour en sortant le ballon (16). Cette première période se déroule principalement dans les 40 mètres des Madrilènes, dans lesquels Fred fait un malheur. United domine, mais a du mal à contourner le bloc visiteur. Diogo Dalot est obligé d'allumer de loin pour intimider Oblak, qui capte tranquillement (26).Un scénario parfait pour les hommes de Diego Simeone, à qui ce genre de situation sied parfaitement. L'Atlético jaillit de son camp à la 34minute quand Koke trouve parfaitement Marcos Llorente côté droit. Il n’a plus qu’à centrer, et João Félix peut pousser le ballon dans les filets pour conclure, mais le passeur décisif est coupable d’une très légère position de hors-jeu. Un premier avertissement qui n'est pas pris au sérieux par les, puisque les Matelassiers commencent à prendre le dessus au milieu. Forcément, ce qui devait arriver arriva. Rodrigo de Paul parvient à lancer João Félix dans un trou de souris. Le Portugais temporise et talonne pour décaler Griezmann à droite. Le Français centre directement et trouve Renan Lodi, esseulé au deuxième poteau, qui a tout le loisir d’ajuster De Gea de la tête pour ouvrir le score. Froid et clinique. Len'est pas mort. Bruno Fernandes a beau tenter sa chance de loin, ses coéquipiers rejoignent les vestiaires en étant menés.Le second acte ressemble au premier, mais avec beaucoup moins de rythme. United prend évidemment le contrôle de la possession, que laisse volontiers l'Atlético. Les Mancuniens font bien tourner devant la surface d'Oblak, mais le Slovène n'a pas grand-chose à faire. À l'heure de jeu, après une énième séquence de possession, Diogo Dalot a la bonne idée de centrer. Au second poteau, Sancho tente la volée, mais sa tentative flirte avec le cadre, puis s’enfuit dans les travées (59). Lesaiment plier sans jamais rompre et le montrent encore sur la pelouse d'Old Trafford. Griezmann & co initient bien quelques contres, mais défendre à 1-0, a priori, ils savent faire. Même sur les coups de pied arrêtés, Manchester a eu du mal à prendre le dessus sur une défense madrilène trop bien organisée. Varane y parvient à la retombée d'un coup franc, mais Oblak, encore énorme ce mardi soir, renvoie la tête du Français, pourtant bien travaillée (77). Les Britanniques ont beau pousser, Madrid ne craque pas et n'a jamais vraiment paru en position de le faire. Bon courage à son prochain adversaire en quarts de finale.