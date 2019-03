L'Atlético redoute Kuipers, arbitre désigné pour le match contre la Juve

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La polémique avant la polémique.Nommé arbitre pour le match retour de Ligue des champions mardi entre la Juventus et l' Atlético , Björn Kuipers n'est pas vraiment apprécié par Diego Simeone et sa troupe. Notamment depuis 2014 et la finale perdue contre le Real Madrid à Lisbonne en 2014, finale lors de laquelle les Matelassiers s'étaient sentis floués par l'arbitre hollandais.Selon, les dirigeants madrilènes n'ont pas non plus goûté le fait que Roberto Rosetti, arbitre natif de Turin, soit celui qui désigne Björn Kuipers. Pourtant, côté turinois, cette désignation ne semble pas être un cadeau non plus, puisque la Vieille Dame n'a jamais gagné lors des trois matchs qu'elle a joués sous les coups de sifflet du Hollandais.La peur de la désillusion s'est propagée.