L’Atlético plombe Monaco

Devant au score contre le cours du jeu grâce au premier but en C1 de Grandsir, Monaco a ensuite encaissé deux buts en première période et s’est incliné face à l’Atlético de Madrid (1-2). Déjà la quatrième défaite de la saison pour l’ASM.

158

Grandsir en jambes, Costa en rage

Quatrième défaite pour l’ASM

Monaco (4-5–1) : Benaglio – Sidibé, Glik, Jemerson Heinrichs – Ndoram – Grandsir (Sylla, 77e), Tielemans, Aholou (Traoré, 69e), Chadli (Mboula, 58e) – Falcao. Entraîneur : Leonardo Jardim.



Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak – Juanfran, Godín, Giménez, Lucas Hernandez – Correa (Lemar, 70e), Rodri, Saúl Ñíguez, Koke – Diego Costa, Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone.

Un coup franc lointain envoyé dans la surface monégasque, une remise de Giménez au second poteau et un coup de canon de Godín sous la barre de Benaglio. Imparable. Des actions de ce type, l’Écossais William Collum en a sans doute vu par dizaines en Scottish Premiership. Contacts compris. Mais sur celle-ci, l’homme en noir a vu une faute pourtant inexistante de Giménez, et annule la réalisation. On joue depuis moins d’une minute que déjà ce Monaco Atlético est entaché d’une erreur arbitrale. Et en Ligue des champions, point de VAR pour infirmer cette décision litigieuse. Une chance pour l’ ASM C’est ce que l’on se dit quand, 17 minutes plus tard, Samuel Grandsir conclut dans les 6 mètres un centre en retrait de Falcao involontairement prolongé par Correa sous la pression d'Aholou (1-0, 18). D’autant que dans la foulée du but de l’ancien Troyen, l’ ASM apparaît plus libérée, plus incisive face à deslargement dominateurs jusque-là. Trouvé à une vingtaine de mètres du but madrilène par un Grandsir décidément dans tous les bons coups en première période, Aholou est lui aussi proche de planter pour sa première en C1. Mais Oblak se couche merveilleusement pour détourner la lourde frappe du gauche de l’Ivoirien, et priver les hommes de Leonardo Jardin du break (24). La chance de l’ ASM est passée. Pas celle de Diego Costa . À deux doigts de faire ficelle en début de partie (6), l’attaquant espagnol convertit impeccablement une superbe ouverture en demi-volée de Griezmann, aligné à ses côtés (1-1, 31). Et en profite pour balancer – en toute impunité – sa frustration à la tronche du corps arbitral : des applaudissements pleins d’ironie pour le juge de surface, et une soufflante pour le central en se replaçant. Justice n’est pas encore faite. C’est le cas un petit quart d’heure plus tard quand, sur la route des vestiaires, Giménez catapulte un corner de Koke dans les filets d’un Benaglio pas irréprochable sur le coup (1-2, 46).À 2-1 pour l’ Atlético , le scénario change. Ce n’est plus aux Madrilènes de faire le jeu, mais à Monaco , chose que n’avait apparemment pas prévue Jardim avec son 4-1-4-1 taillé pour défendre et contrer. En deuxième période, le technicien portugais lance notamment Mboula et Sylla pour tenter d’insuffler vitesse et insouciance à son onze, largement bricolé en l’absence de Rony Lopes , Jovetić et Golovin. En vain. Les hommes de Simeone – toujours suspendu en Coupe d'Europe et remplacé sur le banc par l’élégant Germán Burgos – gèrent, Costa prend sa traditionnelle biscotte dans le temps additionnel, et l’ Atlético repart donc de la Principauté avec 3 points. C’est déjà autant de succès dans la compétition que la saison dernière pour les coéquipiers de Thomas Lemar , entré pour les 20 dernières minutes. Incapable de s’imposer en C1 l’an passé, l’ ASM démarre elle sa campagne 2018-2019 par une défaite. La quatrième déjà cette saison.