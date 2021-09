L'Atlético perce Milan sur le gong

Menant au score grâce à une entame de match de patron, le Milan a dû reculer à la suite du carton rouge reçu par Franck Kessié dès la première demi-heure, et a cédé dans les dix dernières minutes face à l'Atlético, à cause du réveil d'Antoine Griezmann et d'un penalty litigieux transformé par Luis Suárez (1-2). Les Rossoneri méritaient clairement mieux, mais ne décollent toujours pas.

Les joyaux Bennacer et Díaz

Ils ont tenu 55 minutes, après le carton rouge sorti par le Turc Cüneyt Çakır à l'encontre de Franck Kessié, et ont été au niveau de l'évènement qu'était le retour de la Ligue des champions dans la partie rouge et noir de Milano. Les joueurs de l'AC Milan ont été dignes et parfaits, pendant longtemps, mais ce même Çakır ne leur a pas fait de cadeau, en sifflant sur le gong une main du pauvre Pierre Kalulu, et c'est ainsi que Luis Suárez s'est présenté face à Mike Maignan, six minutes après la fin du temps réglementaire, pour faire basculer cette rencontre côté. Le portier français a beau être un spécialiste de l'exercice et avoir sorti une nouvelle prestation enthousiasmante, sortir une tentative de Mohamed Salah et une autre duà deux semaines d'intervalle aurait relevé de l'irrationnel, et c'est de cette manière que l'équipe de Fikayo Tomori a dû rendre les armes au bout de la nuit (1-2). Tendu à souhait, ce groupe B est parti pour nous réserver des soirées cinq étoiles. Et il aura aussi été le témoin de la fin d'hibernation d'un certain Antoine Griezmann.Avec une entame impressionnante et à son avantage, le Milan n'a mis qu'un quart d'heure à faire frissonner San Siro, avec une frappe molle du bouillant Brahim Díaz (17) et un face-à-face perdu par Ante Rebić devant Jan Oblak (19). Presque dans la foulée de cela, Díaz a fait des siennes dans la surface, et Rafael Leão a croisé sans trembler. Mais à cause de son marquage trop zélé sur le client Marcos Llorente - envoyé au tapis à deux reprises pour une biscotte à chaque fois -, Kessié est rentré à la douche avant même la demi-heure de jeu (29) et a rebattu toutes les cartes, scellant par la même occasion le sort d'Ante Rebić. Placé en pointe du 4-4-1 de circonstance, Leão - en position peut-être illicite - a bien failli planter le but de la soirée d'une bicyclette (38), alors que le Milan avait décidé de ne pas lever le pied. Fantomatique tout le long de la première période à l'image de sa formation, Luis Suárez est sorti de sa boîte dans le temps additionnel, mais sa reprise sur une alerte d'Ángel Correa a terminé hors cadre (45+1). Repris en main par Diego Simeone, l'Atléti n'a changé de braquet qu'à la reprise, faisant rapidement reculer les locaux, avec une tentative de Geoffrey Kondogbia petit filet (49) et un coup de casque de Luis Suárez encore à côté de la cible, sur une galette de l'entrant João Félix (54).Dans le dur sans vaciller, le Milan a en plus vu le récital de Brahim Díaz prendre fin prématurément (57) et la trogne d'Antoine Griezmann apparaître juste après, amenant presque une occasion de but sur son premier ballon (62) au moment où lesont activé le mode attaque de folie. Voyant les visiteurs siéger face à sa cage - malgré les éclairs d'Ismaël Bennacer ou Theo Hernández - et ses coéquipiers se plaindre de crampes au fil des minutes, Mike Maignan a dû aller au charbon face au(70), puis stopper un pétard de Thomas Lemar (77). Mais le double M n'a rien pu faire quand les Madrilènes ont réussi à contourner le bloc sur un numéro d'équilibriste entre Lemar, Renan Lodi et Griezmann, le Mâconnais retrouvant le chemin des filets au meilleur des moments et de fort belle manière. Ce à quoi Alessandro Florenzi a répondu par deux belles volées (85et 88) - faisant le travail d'un Olivier Giroud éteint -, mais la fin de match a logiquement été animée par les, avec Félix (90+1) et Lodi (90+3) trouvant Maignan. Jusqu'à cette action litigieuse sur laquelle Lemar a amené Pierre Kalulu à l'irréparable: il fallait au moins cela, pour voir l'Uruguayen marquer en C1 à l'extérieur pour la première fois depuis six ans tout rond.