L'Atlético ne tremble pas, les cadors terminent en beauté

Pas de mauvaise surprise pour l'Atlético de Madrid, facile vainqueur du Lokomotiv Moscou (2-0) pendant que la Juventus s'est imposée sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-0) avec des buts de Cristiano Ronaldo et Gonzalo Higuaín. Dans l'autre rencontre intéressante de la soirée, l'Olympiakos a validé son ticket pour la C3 en battant l'Étoile rouge de Belgrade en toute fin de partie (1-0). Enfin, le Bayern Munich a réalisé une phase de poules parfaite contre Tottenham (3-1), pendant que le Real Madrid jouait le jeu contre Bruges (3-1).

La mission était simple pour l’Atlético : s’imposer contre une équipe déjà éliminée de toutes compétitions européennes pour ne pas avoir à scruter le résultat du Bayer contre la Juve. Sauf que pour gagner, il faut marquer, et lesne connaissent plus cette sensation depuis plus de 300 minutes. Dès les premières secondes de la partie, Trippier chope une occasion en or pour briser la série, mais Kochenkov repousse son penalty sur le poteau (2). Le début d’une mauvaise soirée pour l’Atlético ? Pas vraiment, la bande à Simeone étouffe littéralement son adversaire, au point de se voir accorder un nouveau penalty à la suite d'une main stupide de Zhemaletdinov. Cette fois, João Félix se charge de transformer le cadeau (1-0, 17), avant que Morata ne se voit refuser logiquement un but en raison d’un hors-jeu. Le Lokomotiv peine à sortir de sa léthargie et se noie face aux vagues rouge et blanc, puis craque une deuxième fois sur une reprise instinctive de Felipe, bien servi par Koke après un corner joué à deux (2-0, 54). Suffisant pour se contenter de gérer cet avantage confortable jusqu'à la fin de la rencontre face à un Lokomotiv à la rue, et surtout pour conserver la deuxième place de la poule, ce qui permet à l'Atlético de poinçonner son ticket pour les huitièmes de finale. Sans trembler.Au moment de faire les comptes, le Bayer Leverkusen ne pourra pas trop avoir de regrets après cette défaite à la maison contre la Juventus (0-1). Le club allemand n'a pas réussi à s'imposer pour espérer un faux pas de l'Atlético dans l'autre match, bien que les locaux aient mis beaucoup d'intensité, notamment en première période, pour coucher la Vieille Dame. Sauf que Diaby préfère fracasser le poteau (12), alors que Buffon se montre à la hauteur au moment de devenir le deuxième joueur le plus âgé (41 ans et 317 jours) à disputer un match de Ligue des champions. Au retour des vestiaires, la Juve prend le dessus sur le Bayer : Ronaldo marque un but refusé, Sinkgraven empêche Bernardeschi d'ouvrir le score, et CR7 fait finalement craquer Hrádecký après une offrande de Dybala (1-0, 75). Le moment choisi par Sarri pour remplacer Rabiot, pas trop en vue, par son compatriote Matuidi. Si le Bayer manque l'égalisation par Aránguiz, Higuaín ne se pose pas de questions au moment de conclure après une combinaison avec Dybala (2-0, 90+2), comme pour rappeler que la Juventus est la patronne de ce groupe D. Et maintenant pour Leverkusen, place à la C3.Dans un match sans enjeu, Tottenham avait l’occasion de laver l’affront de la déculottée subie à l’aller (2-7) , pendant que le Bayern pouvait se rassurer après deux revers en championnat. Et les Bavarois sont les premiers à frapper, Coman enroulant parfaitement sa frappe pour tromper Gazzaniga (1-0, 14). Problème, l’international français passe du rire aux larmes : sur une course anodine, il se blesse (gravement ?) au genou à cause d’un mauvais appui et doit laisser sa place à Müller (25). Entre-temps, lesreviennent dans la partie grâce à un tir puissant de Sessegnon (1-1, 20), avant de laisser le Bayern reprendre sa domination. Après un poteau de Gnabry et un énorme raté de Thiago, l’éternel Müller se charge de remettre ledevant en profitant d’un coup de billard pour marquer de près (2-1, 45). Avant un déplacement délicat à Wolverhampton en championnat, les hommes de Mourinho - qui avait choisi de faire débuter Son sur le banc - ne forcent pas et finissent par craquer une troisième fois sur un coup de canon de Coutinho (3-1, 64). Pour finir la rencontre, Neuer et Gazzaniga se répondent à coups de parades, mais rien ne bouge : le Bayern réalise un carton plein historique (six victoires en six matchs) et Tottenham accepte son statut de deuxième. Rien d'anormal.Et soudain, la délivrance. 87minute : l'ancien Caennais Youssef El-Arabi fait exploser le stade Karaïskakis en transformant un penalty concédé par l'Étoile rouge après une faute de main de Jander (1-0). Le vacarme est assourdissant, mais il faut dire que les Grecs sont passés par tous les états dans une rencontre rythmée, durant laquelle les Serbes auraient pu s'en tirer avec un, si Tomané n'avait pas envoyé un penalty sur la barre avant la pause (45). Souvent dominateurs, les bonhommes du Pirée ont longtemps été frustrés par un Borjan impérial dans les bois. Au bout du suspense, les locaux ont su arracher un premier succès en Ligue des champions après une disette de treize matchs. Une victoire précieuse puisque les copains de Valbuena (forfait ce soir) doublent l'Étoile rouge au classement et sont reversés en Ligue Europa.Il ne fallait pas être pressé pour voir des buts entre Bruges et le Real Madrid. Tout s'est joué en deuxième période, le premier acte étant assez tranquille, malgré une parade décisive d'Areola face à Tau et une mignardise de Jović pour sa première titularisation de la saison. À la pause, les Belges découvrent sûrement que Galatasaray se fait balader par le PSG et se frottent les mains en comprenant que la troisième place est assurée. Ainsi, la partie se débride en une dizaine de minutes : quelques secondes après l'ouverture du score de Rodrygo, auteur d'une belle reprise sur un service d'Odriozola (53), Bruges répond d'une frappe enroulée signée Vanaken (55). Mais les compteurs ne sont pas remis à zéro très longtemps, puisque Vinícius Júnior profite d'un cafouillage dans la surface pour redonner l'avantage aux ouailles de Zidane (2-1, 64). Dans les derniers instants de la partie, Dennis est tout proche d'égaliser, puis assiste de loin au troisième pion madrilène inscrit par Modrić (3-1, 90+1). Sans trop forcer, le Real Madrid enchaîne un onzième match consécutif sans perdre toutes compétitions confondues, pendant que Bruges se contente d'être reversé en Ligue Europa. Tout le monde est content.