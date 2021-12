L'Atletico Mineiro et Hulk champions du Brésil

O CLUBE ATLÉTICO MINEIRO É O CAMPEÃO BRASILEIRO DE 2021! NÓS SOMOS CAMPEÕES, MASSA! O #GALO É BICAMPEÃO! GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! #BicaBiCAMpeão pic.twitter.com/cR8CGjOjN6 — Atlético (@Atletico) December 2, 2021

L'Atletico Mineiro a remporté son premier titre de champion du Brésil depuis 50 ans en retournant complètement la situation à Bahia jeudi soir (2-3). Alors qu'il y avait 0-0 entre les deux équipes après l'heure de jeu, l'Esporte Clube Bahia, à la lutte pour le maintien, a bien cru sortir provisoirement de la zone rouge (et ainsi faire les affaires de Flamengo dans la course au titre). Les locaux ont mené 2 à 0 (62et 66) avant de croiser la route de l'incroyable Hulk.À 35 ans, l'ancien de Porto et du Zénith, a réduit le score sur penalty, signant au passage son 18e but de la saison et consolidant sa place de meilleur buteur du championnat au passage (2-1, 73e). Un doublé express de Marcos Keno, né à Salvador de Bahia (2-2, 74et 2-3, 77) a ensuite permis aux visiteurs d'aller chercher la victoire et de déclencher des scènes de liesse dans les rues de Belo Horizonte. Avec 81 points après 36 journées, lescomptent 11 longueurs d'avance à deux matchs de la fin du championnat. Après avoir perdu la Libertadores, Flamengo, qui joue dans la nuit de vendredi à samedi, vient de voir ses dernières chances de titre s'envoler.La ville de Belo Horizonte n'a jamais aussi bien porté son nom pour les supporters de l'Atletico Mineiro.