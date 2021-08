L'Atlético maîtrise Elche

Atlético de Madrid (3-5-2) : Oblak - Kondogbia, Giménez, Savić - Koke - Lemar (L.Suárez, 62e), De Paul (Trippier, 62e), S.Ñíguez, M.Llorente - Ferreira Carrasco, Correa (Lodi, 85e). Entraîneur : Diego Simeone.



Elche (5-3-2) : Casilla - Mojica (Pomares, 82e), Bigas, Cacicedo, Roco, Palacios - Fidel, Marcone (Morente, 82e), Guti - Milla (Benedetto, 64e), Boyé (Carrillo, 82e). Entraîneur : Fran Escribá.

Une gerbe de fleurs et un violoniste pour commencer cette saison de Liga au Wanda Metropolitano, voilà comment l'Atlético de Madrid a décidé de rendre hommage aux victimes du coronavirus avant de remettre son titre de champion d'Espagne en jeu. Gratifiés d'une haie d'honneur par les joueurs d'Elche, les Madrilènes se sont rapidement mis dans le bain grâce à Saúl Ñíguez, auteur d'une lourde frappe juste au-dessus du but de Kiko Casilla (8). Plus tard dans la partie, le portier prêté par Leeds United se troue lors d'une sortie au duel avec Ángel Correa. D'un magnifique extérieur du pied, l'Argentin en profite pour inscrire son huitième but sur les dix derniers matchs de Liga et confirme son excellente dynamique avec les. Voilà l'Atlético devant au score et Diego Simeone plus serein à l'idée de poursuivre la rencontre.Après la pause, lesconfirment leur domination, mais la tête croisée de José María Giménez est bien repoussée par Casilla grâce à une parade horizontale (47). À son tour, Yannick Ferreira Carrasco tente la frappe en pivot, mais Casilla s'oppose au but de l'international belge (51). Si Pere Milla oblige Jan Oblak à un premier arrêt dans la partie (54), l'avant-centre cède ensuite sa place à Dario Benedetto pour les premières minutes de l'ancien Marseillais en Liga 2021-2022. Résultat ? Mis à part un tir croisé bloqué par Oblak (70), l'entrée de Pipa ne change pas vraiment la donne. L'Atlético reste souverain jusqu'au coup de sifflet final et empoche les trois points.Voilà les Matelassiers temporairement leaders de Liga avec deux succès en deux journées. Si certains pouvaient en douter, l'Atlético est prêt pour conserver sa couronne.