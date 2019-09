L'Atlético de Madrid leader, Bilbao accroché par Leganés

Leganés (3-1-4-2) : Soriano - Bustinza, Omeruo, Awaziem - R.Pérez - Mesa (Recio, 84e), O.Rodríguez, K.Rodrigues, Navarro (Arnaiz, 71e) - Carrillo (Braithwaite, 71e), En-Nesyri. Entraîneur : Mauricio Pellegrino.



Athletic Club (4-2-3-1) : Herrerín - Berchiche, I.Martínez, Núñez, Capa - D.García, Beñat - Larrazabal (Gómez, 78e), R.García - Córdoba (Muniain, 46e) - Williams (Kodro, 89e). Entraîneur : Gaizka Garitano.

Real Majorque (4-1-4-1) : Reina - Agbenyenu (Parts, 67e), X.Campos, Valjent, Sastre - Mohammed - Junior (Trajkovski, 63e), Sevilla, Kubo, D.Rodríguez - Budimir (Alegria, 67e). Entraîneur : Vicente Moreno.



Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Lodi, Felipe, Savić, Arias - Vitolo (Correa, 58e), Koke, Partey, Ñíguez - J.Félix (M.Llorente, 83e), D.Costa (Morata, 69e). Entraîneur : Diego Simeone.

Étonnant leader de Liga au démarrage de cette sixième journée, l'Athletic Club rendait visite à la lanterne rouge du classement. Dans ce duel des extrêmes, ce sont bien lesqui vont ouvrir le score en deuxième période par l'intermédiaire de leur capitaine Raúl García sur penalty, à la suite d'une faute d'Unai Bustinza sur Gaizka Larrazabal (57, 0-1). Mais dans la foulée, lesréagissent et c'est Oscar Rodríguez qui égalise d'un coup franc magistral aux vingt mètres (61, 1-1). Avec ce match nul acquis dans la capitale espagnole, l'Athletic conserve son invincibilité en championnat, mais laisse les commandes du championnat à... l'Atlético de Madrid.Pour l'Atlético de Madrid, la donne était tout autre : il fallait retrouver le chemin des filets après une période de deux matchs consécutifs sans marquer en Liga. Après une occasion manquée dès la première minute de jeu, Diego Costa va inscrire son tout premier but dans cette Liga 2019-2020 d'une tête sur un centre de Koke (27, 0-1). Plus tard, Santiago Arias est tout proche de doubler la mise, mais sa frappe heurte le poteau de Manolo Reina. En deuxième période, Takefusa Kubo est d'abord tout proche d'égaliser, mais Jan Oblak reste infranchissable. De son côté, João Félix ne tremble pas et inscrit son deuxième but de la saison (65, 0-2). Malgré l'expulsion de Morata à la suite d'un accrochage verbal avec Xisco Campos, les Madrilènes prennent trois points et se relancent dans la conquête du titre.