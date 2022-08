L'Atlético gagne petit à Valence

Valence (4-2-3-1) : Mamardashvili - Correia (Foulquier, 69e), Cömert, Diakhaby, Lato (Noguerol, 81e) - Castillejo (Pérez Martínez, 74e), Guillamón (N. González, 69e) - Musah, Soler, Lino - André (M. Gómez, 74e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.



Atlético de Madrid (5-3-2) : Oblak - Llorente, Giménez, Witsel, Reinildo, S. Ñíguez (Carrasco, 46e) - De Paul (Lemar, 64e), Kondogbia (Griezmann, 64e), Koke - Morata (Correa, 83e), J. Félix (Cunha, 83e). Entraîneur : Diego Simeone.

Lade Madrid.Bousculé pendant une large partie de la rencontre et tout proche d'être mené sur un missile de Musah, l'Atlético s'en est sorti sur la pelouse de Valence. Tout juste entré pour sa demi-heure de jeu hebdomadaire, c'est Antoine Griezmann qui s'est occupé de glacer Mestalla.Lessont dans le dur dès les premières minutes d'une soirée difficile. Lato envoie sa tentative au-dessus (15), avant que Musah ne pense faire chavirer le stade d'une frappe surpuissante (23). Malheureusement pour lui, la VAR est sans pitié et signale une faute de Diakhaby au départ de l'action. Bien peu en vue dans le jeu, l'Atlético de Madrid s'en remet à quelques ballons en transition pour faire peser la menace. João Felix force Mamardashvili à la parade (32), avant que Morata ne loupe le cadre, seul face au but sur un service du Portugais (45+5). Entre-temps, l'arbitrage vidéo avait encore trouvé le moyen de s'illustrer en annulant le rouge infligé à Correia, finalement averti pour avoir déséquilibré l'attaquant espagnol, parti en contre (40).Après la pause, Valence continue de maîtriser les événements pendant que la bande de Simeone se contente de faire le dos rond. Castillejo écrase bien trop son tir de l'entrée de la surface (61), et les opportunités se font rares. Jusqu'à ce rush de Thomas Lemar, lui aussi entré quelques minutes avant, pour permettre à Griezmann de faire trembler les filets d'une frappe largement déviée. Emballez c'est pesé, et qu'importe si le but de Cunha est refusé pour hors-jeu (84), ou si Mamardashvili s'interpose devant Carrasco (89) puis Griezmann (90). Un court, mais précieux succès qui permet à l'Atlético de se replacer après sa défaite contre Villarreal Antoine Griezmann en, et c'est toute l'Espagne qui tremble désormais.