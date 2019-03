L'Atlético explose Alavés

Alavés (4-4-2) : Pacheco - Navarro, Laguardia, Ely, Duarte - Brašanac, Manu, Pina, Jony - Guidetti, Calleri. Entraîneur : Abelardo.



Atlético de Madrid (4-3-3) : Oblak - Juanfran, Giménez, Godín, Filipe - Koke, Thomas, Saúl - Morata, Costa, Griezmann. Entraîneur : Simeone.

Une attaque à trois grosses têtes, et tout va mieux.En alignant son trio offensif Costa-Griezmann-Morata, Simeone s'est rendu la tâche facile sur la pelouse d' Alavés . Voyez plutôt : avant même le quart d'heure de jeu atteint, l' Atlético de Madrid menait de deux buts. Le premier a été inscrit par Saúl sur une inspiration de Griezmann (qui touchera par ailleurs le poteau en fin de partie), le second par Costa qui a envoyé la quille en lucarne et qui est ensuite sorti à la pause en raison d'un pépin physique.Malgré quelques occasions en faveur des locaux et après deux défaites de rang toutes compétitions confondues, l' Atlético de Madrid repart donc de l'avant et consolide sa place de dauphin avec ce 2-0 qui se transforme en 4-0 à la suite des derniers caramels de Morata et Partey. Alavés , lui, manque l'occasion de monter au quatrième rang.