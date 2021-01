L'Atlético évite le piège Cadix et prend le large

Cadix (4-4-2) : Ledesma - Iza (Garrido, 53e), Mauro, Cala (Fernandez, 87e), Jairo (Malbasic, 87e) - Perea, Jonsson, Fali (Nieto, 87e), Salvi - Negredo, Lozano (Saponjic, 65e). Entraîneur : Álvaro Cervera.

Atlético de Madrid (5-3-2) : Oblak - Llorente, Savic, Giménez, Felipe, Saúl (Kondogbia, 84e) - Torreira (Vrsaljko, 46e), Koke, Lemar (Lodi, 60e) - Félix (Correa, 60e), Suárez (Herrera, 84e). Entraîneur : Diego Simeone.

Plus intouchables qu'Omar Sy et François Cluzet : lesEn déplacement ce dimanche à Cadix, l'Atlético de Madrid est allé chercher une huitième victoire consécutive en Liga (2-4). Buteur à l’aller au Wanda Metropolitano, Luis Suárez a de nouveau torpillé l’autre sous-marin jaune du football espagnol.a parfaitement réglé la mire sur un coup franc obtenu par João Félix à 26 mètres des cages pour ouvrir le score (28). L'Uruguayen a ensuite profité d'une faute sur Thomas Lemar pour transformer un penalty et faire grimper son compteur à 14 buts en 16 matchs de championnat (50). Les vieux briscards étaient dans un bon jour puisqu’Álvaro Negredo a lui aussi signé un doublé. L’attaquant de 35 ans a envoyé une frappe du gauche dans le petit filet de Jan Oblak pour égaliser (35), avant de permettre aux siens d'espérer, à l'affut dans la surface (71).Mais l’Atlético a de la ressource. Et de la réussite, à l'image de la déviation de Saúl sur un centre de Lemar, qui a fini sa course au fond des filets d’un Jeremías Ledesma médusé (44). Lesont tenu bon malgré des frissons, notamment sur un centre-tir de Fali qui a fracassé la barre (59) et sur une tête d'Ivan Saponjic repoussée à bout portant par Oblak (79). Mieux que ça, ils ont même fait le break grâce à une offrande de Correa pour Koke (88). Au lendemain du faux-pas du Real, l'Atleti se donne encore un peu plus de marge, avec désormais dix points d’avance, et toujours un match en moins.Un bon matelas pour les matelassiers.