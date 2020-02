L'Atlético éteint Liverpool

Rapidement en tête après un but de Saúl Ñíguez, l'Atlético de Madrid a dû défendre bec et ongles son avantage au score pendant toute la rencontre, ce mardi soir à Madrid face à Liverpool (1-0). Une tactique qui a porté ses fruits, puisque les Reds ont patiné et n'ont jamais réellement été en mesure d'inquiéter une défense madrilène au sommet de son art. La preuve, les joueurs de Klopp n'ont cadré aucune frappe.

Un attaque-défense inattendu

Solidité et pugnacité, cocktail parfait

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Vrsaljko, Savić, Felipe, Lodi - Koke, Saúl, Thomas, Lemar (Llorente, 45e) - Morata (Vitolo, 70e), Correa (Diego Costa, 77e). Entraîneur : Simeone.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson - Henderson (Milner, 79e), Fabinho, Wijnaldum - Salah (Oxlade-Chamberlain, 72e), Firmino, Mané (Origi, 45e). Entraîneur : Klopp.

» Saúl Ñíguez ne croyait pas si bien dire quand il s'est confié audeux jours avant ce match aller crucial face à Liverpool. Et pour cause, le milieu de terrain espagnol avait décidé d'endosser sa cape de super-héros dès la cinquième minute de jeu lorsqu'il a ouvert le score pour l'Atlético de Madrid à la suite d'un corner de Koke. Derrière, les Matelassiers ont logiquement laissé le cuir aux, mais en cruel manque d'inspiration, ils n'ont jamais été en mesure de prendre le dessus sur une solide défense madrilène. Pour cela, encore aurait-il fallu cadrer une frappe, ce que les joueurs de Jürgen Klopp n'ont pas été capables de faire. Sacrée désillusion.Privés de João Félix, Kieran Trippier ou encore Héctor Herrera, lesmettent la pression d'entrée sur les. Et après un coup de casque d'Álvaro Morata qui fuit le cadre, Saúl profite d'un cafouillage sur un corner de Koke pour crucifier Alisson (1-0, 5). Cette ouverture du score précoce change drastiquement la physionomie de ce début de match, puisque les joueurs de Diego Simeone attendent désormais ceux de Jürgen Klopp. Pourtant, ce sont les Espagnols qui sont les plus dangereux quand un excellent centre de Renan Lodi oblige Andy Robertson à enlever le ballon à Morata. Préféré à Diego Costa, encore trop juste physiquement, l'ancien du Real profite d'une mauvaise remise de Van Dijk pour crocheter Fabinho avant d'obliger Alisson à une parade déjà déterminante (25). Aucun regret car en face, Jordan Henderson et Georginio Wijnaldum ont toutes les peines du monde à trouver des angles de passe, obligeant lesà tenter leur chance de loin, via Robertson et Fabinho. À l'approche de la pause, Liverpool essaie de mettre plus de rythme pour déséquilibrer la défense adverse. Mais cette dernière, dirigée par ce roc de Felipe, ne plie pas et rejoint les vestiaires avec l'avantage au score malgré une très nette domination desSurprise à la reprise. Marcos Llorente prend la place de Thomas Lemar, alors que côté, Divock Origi remplace Mané. Comme lors du premier acte, c'est l'Atlético qui se procure la première occasion, gâtée par la lenteur de Llorente et le manque de promptitude de Šime Vrsaljko (48). Liverpool réplique grâce à un centre au cordeau de Joe Gomez pour la tête non cadrée de Salah (52). La pression se fait beaucoup plus intense sur les cages de Jan Oblak et devant, Correa et Morata n'arrivent pas à conserver le cuir dos au but, ce qui ne permet pas au bloc madrilène de gagner de précieux mètres. Rien d'alarmant car Liverpool n'arrive pas à mettre en difficulté la défense des. Tout le contraire de ces derniers, qui ratent le break quand Morata glisse et loupe complètement une balle de but facile (68). Lodi n'est pas plus heureux lorsqu'il voit sa mine frôler le cadre (70). Pour réagir à ce non-match, Klopp sort alors Salah, et fait entrer Oxlade-Chamberlain, qui n'est pas loin d'assister de près à l'égalisation d'Henderson après un plat du pied droit non cadré (73). En guise de réponse, Diego Simeone harangue les supporters du Wanda Metropolitano, qui sentent que leur équipe ne va pas craquer. Loin d'être dans le faux, ils peuvent jubiler quand Szymon Marciniak entonne le coup de sifflet final, mettant ainsi lesdevant leurs responsabilités. Celles d'une équipe qui devra se ressaisir à Anfield.