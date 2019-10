L'Atlético et Valence se regardent dans les yeux

Dans ce choc de la neuvième journée de Liga, l'Atlético et Valence se quittent sur un match nul loin d'être soporifique (1-1). Un résultat qui n'arrange pas franchement les deux équipes avant leur semaine européenne.

Costa croisière

La magie de Parejo

e), Felipe, Giménez, Arias - Saúl, Koke, Partey (Partey, 54e), Félix - D.Costa, Morata (Llorente, 68e). Entraîneur : Diego Simeone.



FC Valence (4-1-4-1) : Cillessen - J.Costa, Paulista, Garay, Wass - Kondogbia (Gameiro, 65e) - Cheryshev (Kang-in Lee, 77e), Parejo, Coquelin, Torres (Soler, 71e) - Maxi Gómez. Entaîneur : Albert Celades.

La statistique parle d'elle-même : depuis décembre 2011, Valence n'a jamais réussi à s'imposer sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Cela laisse donc Diego Simeone invaincu sur son terrain face auxdepuis sa prise de poste. Et d'une certaine manière, cela explique aussi que Valence n'a pas pu s'imposer sur la pelouse du Wanda Metropolitano, malgré une forte domination dans les dernières minutes de la partie. À l'image de son capitaine Dani Parejo et de sa précision balle au pied, Valence s'est arraché pour prendre un point face à l'Atlético (1-1). Et c'est déjà pas mal.Il n'y avait pas vraiment de calcul à faire pour l'Atlético de Madrid en vue de remporter le championnat d'Espagne cette saison : gagner, gagner et encore gagner, comme disait si bien Luis Aragonés. Malgré l'attaquela plus inefficace de l'ère Simeone en Liga (seulement sept buts inscrits en huit journées), les Madrilènes démarrent la rencontre pied au plancher. Depuis un centre venu de la droite, Saúl Ñíguez voit le ballon revenir sur lui et s'emmène la sphère sur son pied droit pour tenter un tir qui rase le poteau gauche de Jasper Cillessen. De son côté, le FC Valence tente de percer le mur érigé par le, mais peine dans la pratique. Seule une tentative lointaine de Denis Cheryshev oblige Jan Oblak à toucher deux fois le ballon avant de définitivement s'en emparer.Plus incisif que son adversaire, l'Atlético se crée de nouvelles occasions de but. D'une part, le tir de João Félix Félix est trop croisé pour trouver le cadre, et Álvaro Morata tente d'effleurer la balle pour la pousser au fond des filets. Manqué. D'autre part, lesdemandent une main de Cheryshev dans la surface visiteuse. Sollicité par ses assesseurs de la VAR, l'arbitre central vérifie la possibilité de sanction sur l'écran et désigne le point de penalty. Sans faire de sentiments, Diego Costa se charge de transformer la sentence pour donner un but d'avance à son équipe d'un contre-pied parfait sur Cillessen (1-0, 36). Pas de doute : cet Atlético à la force tranquille parvient à paralyser le système adverse et mène logiquement à la pause.Seul en pointe, Maximiliano Gómez se déplace bien et met José María Giménez en difficulté. À l'épaule, l'avant-centre uruguayen se défait de son compatriote avant de servir Cheryshev seul dans l'axe. Face à Oblak, l'international russe tergiverse et voit son tir effleuré par le géant slovène sur sa barre transversale. Valence peut s'en mordre les doigts, car sa domination ne parvient pas à se matérialiser au score. En contre, l'Atlético amène le danger par Santiago Arias, mais le Colombien bute par deux fois sur un Cillessen en équilibre sur ses appuis. Contre toute attente, ce match va prendre une tournure différente au moment où Félix se blesse à la cheville. Avec déjà trois changements effectués, Simeone doit passer les dix dernières minutes du match en infériorité numérique. Pas de bol, le stratège Dani Parejo envoie un superbe coup franc dans la lucarne d'Oblak (81, 1-1). Le capitainesemble même proche du doublé dans la foulée, mais Oblak stoppe l'hémorragie d'une somptueuse parade. En fin de match, l'exclusion de Kang-in Lee remettra tout ce beau monde à égalité numérique. Voilà un nul alléchant qui laisse l'Atlético à trois points du Barça, leader provisoire, et deux points du Real Madrid.