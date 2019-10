L'Atlético enfonce Leverkusen, le Shakhtar accroché par Zagreb

Atlético (4-4-2) : Oblak - Trippier, Giménez (Hermoso, 15e), Felipe, Lodi - Koke (Morata, 70e), H. Herrera, Partey, Saúl Ñíguez - Correa (Lemar, 62e), Costa. Entraîneur : Diego Simeone.



Bayer Leverkusen (4-4-2) : Hrádecký - Weiser, Tah, L. Bender, S. Bender (Dragović, 90e) - Bellarabi, Baumgartlinger, Demirbay (Alario, 84e), Amiri - Volland, Havertz (Paulinho, 76e). Entraîneur : Peter Bosz.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1) : Pyatov - Bolbat (Dodô, 66e), Kryvtsov, Matvyenko, Ismaily - Alan Patrick, Stepanenko - Marlos (Kovalenko, 84e), Taison, Konoplyanka (Solomon, 66e) - Júnior Moraes. Entraîneur : Luís Castro.



Dinamo Zagreb (5-4-1) : Livaković - Stojanović, Théophile-Catherine, Dilaver, Perić, Leovac - Olmo, Ademi (Gojak, 68e), Moro, Oršić (Ivanusec, 90e) - Gavranović (Petković, 62e). Entraîneur : Nenad Bjelica.

Les années passent, les victoires étriquées de l'Atlético restent.Dans une rencontre loin d'être passionnante, l'Atlético a pris le dessus sur le Bayer Leverkusen (1-0). Sans João Félix, blessé à la cheville, lescomptaient sur le duo Correa-Costa pour enfoncer le Bayer Leverkusen, deux défaites au compteur après deux journées dans ce groupe D. Mais dès les premières minutes, le pressing allemand embête les locaux, qui préfèrent laisser le ballon à leurs adversaires (60% de possession en première période). Pour quel résultat ? De nombreux contres ratés, beaucoup de déchet technique dans les trente derniers mètres et une seule petite frappe cadrée à la pause, venue du percutant Lodi (32). Rien de transcendant non plus côté Bayer, où Havertz et Volland ne parviennent pas à déstabiliser une défense très remaniée après la sortie sur blessure de Giménez au quart d'heure de jeu.Le schéma est quasiment le même après la pause : l'Atlético est un poil plus entreprenant, mais reste peu inspiré à l'approche de la surface adverse. Après une tête manquée de Costa (58) et une belle parade de Hrádecký sur un petit lob de Koke (64), Simeone décide de faire du coaching en envoyant Lemar et Morata sur le pré. Bingo, les deux sont impliqués dans l'unique but de la rencontre : le premier décale Lodi côté gauche, et le second se trouve à la réception du centre du latéral gauche pour planter de la tête (1-0, 78). Un pion suffisant pour enfoncer définitivement Leverkusen.En attendant la réponse de la Juve.Une affiche pas sexy, un match plaisant.Tout cela grâce à deux équipes n'hésitant pas à se projeter vers l’avant. Le Shakhtar allume la première mèche d’une frappe croisée de Konoplyanka (1-0, 16), avant d’être bousculé par une surprenante équipe de Zagreb. La réponse croate arrive rapidement : la pépite Olmo coupe un bon centre d’Oršić pour égaliser (1-1, 25). Le scénario est le même en deuxième période, mais dans l'autre sens. Le Dinamo prend les devants après un coup de sang de Pyatov, coupable d'une faute incompréhensible sur Gavranović sur un corner et provoquant un penalty transformé par Oršić (1-2, 60). Puis, les visiteurs subissent la pression des Ukrainiens à Kharkiv, avant de craquer sur une ouverture délicieuse d'Alan Patrick et une finition parfaite de Dodô (2-2, 75). Et hop, un bon point pour la formation croate, poussée dans ses retranchements dans les dernières longueurs de la partie.Voilà qui fait les affaires de l'Atalanta.