L'Atlético donne le ton à la Real

Maître de l'intégralité de la rencontre, l'Atlético de Madrid poursuit sa marche en avant grâce à sa victoire sur le terrain d'une Real Sociedad diminuée (0-2). Les Colchoneros sont leaders de Liga avec trois points d'avance et un match de moins que leur dauphin, le Real Madrid.

Real Sociedad (4-2-3-1) : Remiro - Monreal, Le Normand, Zubeldia, Gorosabel (Elustondo, 75e) - Merino, Zubimendi - Portu (Bautista, 75e), Silva (R. López, 75e), Barrenetxea (Merquelanz, 66e) - Willian José (Isak, 66e). Entraîneur: Imanol Alguacil.



Atlético de Madrid (5-3-2) : Oblak - Carrasco, Hermoso, Felipe, Savić, Trippier - Koke, Llorente, Lemar (Kondogbia, 72e) - Correa (Saúl Ñíguez, 59e), L.Suárez (D.Costa, 87e). Entraîneur: Diego Simeone.

Il y a des comportements qui ne trompent pas. Traditionnellement, l'Atlético de Madrid de Diego Simeone se contente de marquer un but et d'attendre son adversaire pour le piquer en contre. En temps normal peut-être, mais pas ce soir à Anoeta. Peu avant le dernier quart d'heure de jeu, lesréalisent une action tout en contrôle : envoyé en profondeur, Luis Suárez fixe la défense centrale de la Real Sociedad puis sert Yannick Ferreira Carrasco en retrait, mais l'international belge ne peut pas tenter sa chance et prolonge le ballon vers l'entrée de la surface. En deuxième lame, Marcos Llorente arrive lancé et fouette le ballon du pied gauche pour tuer le suspense. 2-0, fin du spectacle. L'Atlético empile une dixième victoire en treize matchs et confirme son statut de souverain en Liga. Logique.Sans surprise dans ce choc, la première équipe à sortir les crocs dans cette rencontre est l'Atlético. Comment ? Grâce à un pressing haut très agressif dès le début du match empêchant lesde déployer leur plan de jeu. Cela dit, le collectifa beau effectuer un travail de fond intéressant pour la récupération du ballon, les occasions de but ne suivent pas. C'est même les Basques qui sont les premiers à créer du danger grâce à un coup de tête de Mikel Merino sur un coup franc d'Andoni Gorosabel (21).Dans la foulée, l'Atlético tente une approche via l'ouverture millimétrée de Koke à destination de Suárez, maisne parvient pas à armer son tir devant Alex Remiro (22). La suite ? Une succession d'interventions arbitrales de l'homme de la première période : Guillermo Cuadra Fernández. L'homme en rose calme dans un premier temps les esprits après une intervention rugueuse de Robin Le Normand sur Thomas Lemar, puis se désape ensuite pour donner un bout de ficelle qui le dérange à son quatrième arbitre. Bref, les occasions ne pleuvent pas et tout ce beau monde file aux vestiaires sur un score nul et vierge.Cela dit, l'Atlético sait bien que son temps fort n'est pas encore arrivé : sur les vingt-quatre buts plantés par les Madrilènes dans cette saison de Liga 2020-2021, dix-sept le sont en seconde période. Résultat ? Les hommes de Diego Simeone dégainent dès la reprise. Sur coup franc, Yannick Ferreira Carrasco envoie son centre sur la tête de Mario Hermoso, assez habile pour propulser la balle dans le but de la Real. Après avoir trouvé la clé du coffre de Saint-Sébastien, l'Atlético essaie de couler définitivement son adversaire du soir grâce à un intenable Ferreira Carrasco présent pour centrer vers Llorente (53) ou mettre Remiro à la parade (54). Les minutes passent, et l'Atlético ne ferme pas sa boutique, déterminé à prendre le large. Llorente peut s'en réjouir, le travail de son équipe lui permet d'enfoncer le clou. Imperturbable, cet Atlético plus que jamais leader de Liga ne connaît pas la crise. La Real, sans succès depuis six journées consécutives, ne peut malheureusement pas en dire autant...