L'Atlético domine l'Espanyol à l'usure

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Saúl, Hermoso, Felipe, Trippier - Koke, Partey, Herrera, Vitolo (Lemar, 75e) - Correa, Morata (D.Costa, 80e). Entraîneur : Diego Simeone.



Espanyol Barcelone (3-4-2-1) : Di.López - Da.López, Espinosa, Naldo (Didac, 13e) - J.López, Roca, V.Sánchez (Melendo, 72e), V.Gómez - Darder, Wu Lei (Campunazo, 58e) - Ferreyra. Entraîneur : Pablo Machín.

Et trois points de plus dans l'escarcelle de l'Atleti.Confronté à une équipe de l'Espanyol Barcelone en grande recherche de points pour quitter son avant-dernière place en Liga, l'Atlético de Madrid était prévenu : les huit points obtenus par lesavaient été obtenus à l'extérieur. Dès lors, les Madrilènes souhaitent inscrire le premier but du match par l'intermédiaire d'Alvaro Morata, mais le ballon piqué de l'avant-centre ne trouve pas le cadre de Diego López. De son côté, l'Espanyol trouve l'ouverture sur une frappe spontanée de Sergi Darder pour battre Jan Oblak (0-1, 38). Mené au score, l'Atletico puise dans ses réserves et égalise grâce à la consultation de la VAR : Angel Correa pousse de la tête un lob de Morata qui n'était pas en position de hors-jeu (1-1, 45).Déjà avantagé par la VAR, l'Atlético pense bénéficier d'un contact dans la surface adverse pour obtenir un penalty dès le début de la deuxième période, mais Gil Manzano indique au contraire une faute madrilène de Felipe. Malgré ce fait de jeu, l'Atlético pousse fort à l'image de la frappe de Saúl Ñíguez déviéepar la défense catalane. Peu avant l'heure de jeu, Vitolo adresse une belle passe en profondeur à Alvaro Morata, auteur de son sixième but sur les six derniers matchs toutes compétitions confondues (2-1, 57). La tête dans le sac, l'Espanyol ne parvient pas à refaire son retard et frôle la correctionnelle avec une frappe d'Hector Herrera au-dessus du but de López. Dans le temps additionnel, c'est finalement le capitaine Koke qui viendra boucler le suspense (3-1, 90).L'Atlético revient à un point du FC Barcelone, leader de Liga.