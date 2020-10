L'Atlético de Madrid renverse Salzbourg

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

João Félix est grand.Auteur d'un doublé, l'international portugais a permis à l'Atlético de Madrid de renverser le Red Bull Salzbourg (3-2) au terme d'une rencontre spectaculaire. D'entrée de jeu au Wanda Metropolitano, lesmettent les gaz et font souffrir la formation de Salzbourg : João Félix éclate la barre de Cican Stanković à la suite d'un magnifique ciseau, Luis Suárez n'est pas assez précis à la suite d'un corner et, sur un coup de pied arrêté une nouvelle fois, Stefan Savić décroise trop sa tête pour espérer ouvrir le score. Mais à force de pousser, les hommes de Diego Simeone vont finir par être récompensés. Des vingt mètres, Marcos Llorente trouve la faille en profitant d'une main un peu molle de Stanković (1-0, 29). La domination madrilène est évidente, João Félix est en feu, mais c'est bien Llorente qui manque le doublé pourtant en très bonne position. Et la sentence va être terrible : trouvé dans la surface de Jan Oblak, Dominik Szoboszlai sort de son chapeau un merveilleux extérieur du droit qui fait mouche (1-1, 40).Un véritable coup sur la tête puisque dès le retour des vestiaires, Salzbourg va se faire un malin plaisir de couler une deuxième fois le navire madrilène. Andreas Ulmer déboule à la vitesse de l'éclair côté gauche, et centre parfaitement pour Mergim Berisha qui termine de près (1-2, 47). Le casse semble parfait, mais João Félix ne l'entend pas de cette oreille. L'international portugais répond aux Autrichiens dans la foulée, à la suite d'un joli une-deux avec Ángel Correa, et égalise dans le but vide (2-2, 52). C'est encore lui qui offre les trois points auxdans les dernières minutes, grâce à une reprise du pied droit victorieuse (3-2, 85). Après la claque reçue face au Bayern , l'Atlético de Madrid lance sa campagne européenne.