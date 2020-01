L'Atlético de Madrid éliminé par Cultural Leonesa en Copa del Rey

AC

Lesont chuté !En déplacement sur le terrain de Cultural Leonesa, club de troisième division espagnole, les joueurs de Diego Simeone se sont pris les pieds dans le tapis en prolongation et ne verront donc pas les huitièmes (2-1).Tout avait pourtant bien commencé pour l'actuel troisième de Liga. Sur une déviation de João Félix, Ángel Correa ouvre le score et croit avoir fait le plus dur à l'heure de jeu. Problème : à dix minutes de la fin, Antonio Adán loupe son dégagement qui profite à Julen Castaneda et à des locaux survoltés. Direction la prolongation, et à ce petit jeu, c'est bien le Cultural Leonesa qui va sortir vainqueur. Sur un contre rondement mené, Sergio Benito claque une reprise du gauche au second poteau et fait exploser l'Estadio Municipal Reino de León.On vous avait pourtant prévenu de ne pas éveiller le Leon qui dort.