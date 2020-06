L'Atlético bute sur l'Athletic

Athletic Bilbao (4-2-3-1) : Simón - Capa, Álvarez, Martínez, Berchiche (Núñez, 83e) - D. García, López (Vesga, 63e) - R. García, Muniain (De Marcos, 83e), Córdoba (Sancet, 63e) - Williams (Kodro, 90e). Entraîneur : Gaizka Garitano.



Atlético de Madrid (4-2-3-1) : Oblak - Trippier (Arias, 63e), Giménez, Savić, Lodi - Partey, Saúl - Koke (Herrera, 78e), Llorente (Correa, 68e), Carrasco (Lemar, 63e) - Costa (Morata, 63e). Entraîneur : Diego Simeone.

Deux minutes folles, et puis c'est tout.Après trois mois de chômage technique, l'Athletic Bilbao et l'Atlético retrouvaient les pelouses, ce dimanche. En manque cruel d'inspiration, les hommes de Diego Simeone n'ont pu ramener mieux qu'un point de San Mamés (1-1).À la suite d'un début de match poussif, uniquement marqué par une frappe de Carrasco d'un côté (12) et des têtes d'Iñaki Williams (25) et Yeray Álvarez (33) de l'autre, tout va s'emballer en deux minutes. Iker Muniain profite d'abord d'un bon centre de Berchiche pour placer un joli extérieur du droit dans le petit filet intérieur du gardien slovène (1-0, 37).Mais les locaux vont vite oublier l'importance de rester concentré après un but. À peine le temps d'engager que Koke délivre une offrande à Diego Costa. Seul face à Unai Simón, l'Espagnol remet les pendules à l'heure et permet aux deux clubs de rentrer aux vestiaires bons amis (1-1, 39). Toujours aussi fermé, le deuxième acte ne sera ébloui que par une grosse occasion de l'entrant Santiago Arias, solidement repoussée par le gardien basque (80). Dans la course à la Ligue des champions, l'Atlético reste à hauteur de la Real Sociedad (46 points) mais avec un match de plus. Bilbao, dixième, perd encore un peu plus de terrain dans sa course à l'Europe.D'athlétique, ce match n'en avait que le nom.