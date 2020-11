L'Atlético croque le Barça

Vainqueur d'un triste Barça, une première en Liga depuis 2010, l'Atlético de Madrid est provisoirement leader de Liga. Une victoire méritée pour les hommes de Diego Simeone qui postulent sérieusement pour remporter cette Liga 2020-2021.

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Hermoso, Giménez, Savić, Trippier - Koke, Ñíguez, M.Llorente (D.Costa, 73e), Ferreira Carrasco (Felipe, 90e) - J.Félix (Kondogbia, 84e), Correa (Lemar, 84e). Entraîneur : Diego Simeone.



FC Barcelone (4-2-3-1) : Ter Stegen - Alba, Piqué (Dest, 61e), Lenglet, S.Roberto - F.De Jong, Pjanić (Trincão, 83e) - Pedri (Coutinho, 57e), O.Dembélé, Messi - Griezmann (Braithwaite, 83e). Entraîneur : Ronald Koeman.

Dans un monde parallèle, ce coup franc à l'entrée de la surface de l'Atlético de Madrid botté par Leo Messi aurait pu se transformer en but. Il reste dix minutes à jouer, le Barça est mené et il a besoin d'un coup de génie de son leader argentin. Oui, mais voilà, Messi n'est ni dans un grand soir ni dans une grande saison. Histoire de déroger à ses habitudes,voit son coup franc contré par un mur madrilène en béton armé. Auteur de 19 buts en 20 rencontres de Liga face aux, le sextuple Ballon d'or ne répond plus. Et clairement, ce n'est pas Antoine Griezmann qui va sauver la maisonAu moment de se présenter au Wanda Metropolitano, le Barça est virtuellement dixième de Liga et vient affronter une équipe madrilène invaincue depuis 23 rencontres consécutives en championnat. Désireux de changer cette dynamique en leur défaveur, lesattaquent la rencontre de bonne manière, mais Antoine Griezmann manque le cadre sur le centre d'Ousmane Dembélé (3). Sans préliminaires, la rencontre est animée à l'image d'une puissante frappe de Saúl Ñíguez qui oblige Marc-André ter Stegen à une parade monumentale (5). Plus mobile et plus incisif, le collectifvoit la barre transversale s'opposer à la tentative de Marcos Llorente (12).Lancé dans un rythme effréné, le match connaît un trou d'air plus profitable à l'Atlético qu'au Barça : à l'exception d'une action où Messi fait preuve d'une lenteur incroyable pour ajuster Jan Oblak à la suite d'une passe en profondeur parfaite de Jordi Alba (41), les hommes de Ronald Koeman ne trouvent pas de solution à l'équation proposée par Diego Simeone. De son côté,exulte dans le temps additionnel de la première période : sur une phase de pressing barcelonais, Gerard Piqué foire totalement son contrôle et permet à Ángel Correa de lancer Yannick Ferreira Carrasco dans la profondeur. Le Belge cale un petit pont sur Ter Stegen venu à sa rencontre, puis s'applique pour trouver le cadre face au but vide. Impuissant et la tête dans le sac, le Barça file aux vestiaires.Une réaction, peut-être ? Si deux coups de tête successifs de Clément Lenglet sont à noter (55et 57), la révolte est trop peu performante pour inquiéter l'édifice Oblak. Très loin d'être dans son meilleur jour, le Barça voit les galères s'accumuler lorsque Correa tombe sur le genou droit de Gerard Piqué. Au sol, Shakiro fait tout de suite signe à son banc pour être remplacé. Ses larmes sont significatives : l'arméedoit poursuivre sa saison sans son ministre de la Défense. Malgré une tentative de Dembouz (65), le Barça n'y est plus et se fait aspirer dans le traquenard installé par l'Atlético qui met fin à dix saisons consécutives sans le moindre succès en Liga. Comble du comble, Sergi Roberto se blesse musculairement sur un tir lointain (89) et laisse ses partenaires terminer à dix. L'Atlético n'avait plus battu le Barça en Liga depuis 2010. La fin d'un règne sur beaucoup de plans.