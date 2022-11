L'Atlético chute à Porto et finit dernier du groupe B

Porto (4-4-2) : Costa - Pepê (Conceição, 89e), Cardoso, Marcano, Sanusi (Wendell, 53e) - Otávio (Borges, 89e), Grujić, Eustaquio, Galeno (Folha, 89e) - Evanilson (Martinez, 81e), Taremi. Entraîneur : Sérgio Conceição.



Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Reinildo, Giménez, Savić, Molina - Ñíguez (Carrasco, 60e), Witsel, De Paul, Correa - Félix (Cunha, 61e), Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone.

Conceição ne fait pas de concession.Le FC Porto a dominé l'Atlético sans trembler pour arracher la première place du groupe B (2-1). Mehdi Taremi a rapidement inscrit son cinquième but dans cette phase de poules en poussant au fond un centre d'Evanilson. L'intervention ratée de Stefan Savić a ensuite offert un boulevard à Galeno, qui a bien servi Eustáquio pour faire le break. L'addition aurait pu être plus lourde si Evanilson (62) et Galeno (75) avaient attrapé le cadre en position favorable, et sans les parades de Jan Oblak, décisif face à Galeno (13), Otávio (37) ou encore Taremi (82).L'un des raresà apporter un semblant de satisfaction ce soir, même si les hommes de Diego Simeone ont eu le mérite de se secouer en deuxième période. Ángel Correa (74) et Yannick Carrasco (90+2) ont ainsi buté sur Diogo Costa. Antoine Griezmann s'est signalé par son activité, en marquant un but finalement refusé pour hors-jeu (68), puis en frappant juste à côté (88). À force de pousser, lesont sauvé l'honneur sur un corner détourné par Ivan Marcano (2-1, 90+5). Bien maigre lot de consolation pour une équipe qui voit sa campagne européenne s'arrêter dès l'automne.Onze ans de Diego Simeone, ça use, ça use...