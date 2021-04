L'Atlético cabosse Eibar

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Trippier, José María Giménez, Savić (Felipe, 74e), Lodi - Saúl, Koke (Vitolo, 61e), Héctor Herrera (Kondogbia, 69e), Carrasco (Torreira, 70e) - Ángel Correa (Moussa Dembélé, 61e), Marcos Llorente. Entraîneur : Diego Simeone.

SD Eibar (4-1-4-1) : Dmitrović - José Ángel (Rafa Soares, 72e), Arbilla, Esteban Burgos, Unai Dufur (Paulo Oliveira, 63e) - Atienza - Kévin Rodrigues (Recio, 72e), Aleix García (Inui, 62e), Sergio Álvarez, Alejandro Pozo - Kike (Quique González, 72e). Entraîneur : José Luis Mendilibar.

Lessortent de leur sommeil.L’Atlético a repris quatre et cinq points d’avance sur le Real Madrid et le Barça, en s’imposant (5-0) face à Eibar. Privé de Luis Suárez et João Félix, Diego Simeone a dû positionner Marcos Llorente en soutien du seul Ángel Correa en attaque. Le début de rencontre est poussif, et les Basques se procurent la première situation par l’intermédiaire de Kévin Rodrigues, tout proche de reprendre un centre d’Alejandro Pozo (19). Du côté rouge et blanc, les deux frappes de Yannick Carrasco et Héctor Herrera n’inquiètent aucunement Marko Dmitrović à l’approche de la pause. Il faut alors attendre les cinq dernières minutes d’une première période soporifique pour voir les choses s’animer. Le corner frappé par Kieran Trippier est dévié au second poteau par Héctor Herrera, dans les pieds de Correa qui pousse le ballon au fond. Sur la remise en jeu d’Eibar, on retrouve l’Argentin, servi par Carrasco, qui élimine Anaitz Arbilla d’un magnifique contrôle orienté du gauche pour finir du droit et mettre les siens à l’abriCes deux buts libèrent enfin lesqui ne tardent pas à définitivement plier le match. Lancé dans la profondeur, Carrasco profite de la sortie de Dmitrović pour effacer le gardien serbe d’un petit pont et conclure dans le but vide. En dix minutes, l’Atlético réalise ainsi ce qu’il n’a pas réussi sur presque une mi-temps. Les joueurs offensifs sont à la fête, et Correa fait également profiter son copain Llorente d’une passe en retrait, reprise dans le petit filet opposé. On retrouve le couteau suisse espagnol à la chute d'un excellent ballon de l'infatigable Carrasco, lui permettant de contrôler du droit pour frapper du gauche. À noter qu'Eibar n'a pas frappé une seule fois au but de Jan Oblak. Lesenchaînent une quatorzième défaite de rang et restent bons derniers de Liga.Après deux matchs sans victoire, l'Atléti retrouve donc le sourire et peut tranquillement regarder son rival madrilène se débattre face à Getafe (21h)