L'Atlético bute sur Alavés

Deportivo Alavés (4-4-2) : Pacheco - Aguirregabiria, Laguardia, Magallán, Duarte - Manu Garcia, Wakaso (Burke, 73e), Vidal, Rioja (Pons, 65e) - Joselu, Pérez. Entraîneur : Asier Garitano.



Atletico de Madrid (4-4-2) : Oblak - Arias, Felipe, Hermoso, Lodi - Llorente (Partey, 46e), Herrera (Morata, 60e), Saúl, Lemar - Correa, Costa (Koke, 68e). Entraîneur : Diego Simeone.

Pris à leur propre jeu.Avec les absences de Partey, Koke ou encore Trippier, l'Atlético se présentait ce mardi à Alavés amputé de quelques titulaires en puissance. Mais c'est bien sur leur rythme habituel que les hommes de Diego Simeone abordent la rencontre : problème, à force de vouloir endormir l'adversaire, on finit parfois par s'endormir soi-même. Et de fait, malgré quelques tentatives d'un Thomas Lemar décidé, lesoublient de proposer quoi que ce soit. Tout l'inverse de Basques, solides et appliqués, plus entreprenants que leurs rivaux du soir. Ceci dit, rien de bien sérieux à signaler en première mi-temps.Dès les premiers instants de la seconde période, Partey entre en jeu, ce qui a pour effet direct de redonner de l'emprise auxau milieu. L'Atlético se procure par la suite les situations les plus dangereuses tandis qu'Alavés reste dangereux en contre. Les Matelassiers trouvent finalement l'ouverture grâce à un joli mouvement collectif conclu par Morata (70). Mais par la suite, les hommes de Diego Simeone se heurtent à Pacheco et ne parviennent pas à tuer le match : tant pis pour eux, Pérez se charge de remettre les deux équipes à égalité d'un enchaînement somptueux (83). On en restera là, les Madrilènes n'en auront pas fait assez.L'Atlético pouvait reprendre la première place du championnat à Grenade en cas de victoire. C'est raté : le Barça pourrait en profiter dès ce mardi.