L'Atlético assure devant le Rayo

Rayo Vallecano (4-2-3-1) : Dimitrievski - Fran García, Catena, Mario Suárez, Balliu - Comesaña (Ciss, 62e), Óscar Valentín - Álvaro García, Trejo (Sylla, 83e), Bebé (Isi Palazón, 62e) - Sergi Guardiola (Nteka, 76e). Entraîneur : Andoni Iraola.

Atlético de Madrid (3-5-2) : Oblak - Savić, Giménez, Reinildo - Llorente, De Paul, Koke ((Hermoso, 90e+2), Herrera (Correa, 64e), Lodi (Kondogbia, 63e) - Griezmann (Felipe, 90e+1), João Félix (Luis Suárez, 64e). Entraîneur : Diego Simeone.

En court déplacement au Campo de Futbol de Vallecas, afin d'y défier le Rayo dans un mini-derby de Madrid ce samedi soir, l'Atlético n'a pas tremblé en assurant l'essentiel (0-1).Désordonnée et hachée, la première période aurait pourtant pu basculer dès son entame. D'une frappe passée de peu à côté (2), puis d'une reprise de nouveau non cadrée, Antoine Griezmann a en effet sollicité Stole Dimitrievski (12). Le Français bien en jambes, suivi de João Félix, également actif, et dont la tête décroisée a effleuré le poteau gauche du portier(25).Rarement inquiété, l'Atléti a finalement (et logiquement) ouvert le score au retour des vestiaires. À la conclusion d'un long une-deux aux côtés de Félix, Koke ajuste son enroulé du droit, sans contrôle, dans le petit filet de Dimitrievski. Forcés à réagir, lesauront timidement tenté de se réveiller, voyant Sergi Guardiola armer une belle reprise, sauvée par Renan Lodi, et Jan Oblak s'interposer devant la lourde frappe de Mario Suárez dans la foulée (57). En gestion et bien que réduits à dix avec l'expulsion d'Ángel Correa (à peine entré en jeu) pour une mauvaise réaction sur Alejandro Catena, lesn'ont jamais vraiment été mis en difficulté.Ce succès permet dès lors à l'Atlético de revenir en troisième position et de définitivement s'installer dans la course à la Ligue des champions. Le Rayo reste de son côté englué au treizième rang.