L'ATK remporte l'Indian Super League, un Français nommé MVP

À sensational season capped off with a historic achievement ? Hugo Boumous' contribution of 1⃣1⃣ goals and 1⃣0⃣ assists not only gave @FCGoaOfficial the extra attacking flair but also helped them in lifting the #HeroISL League Winners Shield ?#LetsFootball #TrueLove pic.twitter.com/dmINXM2dnb — Indian Super League (@IndSuperLeague) March 9, 2020

L'ATK s'est emparée de la sixième édition de l'Indian Super League, après sa victoire samedi contre le FC Chennaiyin (3-1). Lesde Calcutta (appelés auparavant Atlético de Kolkata) soulèvent donc leur troisième titre de leur histoire après 2014 et 2016. Le tout sans compter les VIP qu'on pouvait croiser en Inde, mais avec une belle teinte espagnole : autour du coach Antonio López, on peut aussi nommer Mandi, Víctor Mongil, le buteur Edu García et le double buteur Javi Hernández.Point cocorico : c'est le Français Hugo Boumous qui a été élu à 24 ans meilleur joueur de la saison. L'attaquant du FC Goa, né à Rouen et passé par Laval entre 2013 et 2016, a inscrit 11 buts et délivré 10 passes décisives...Du Boumous cœur.