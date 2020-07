L'Athlético Marseille officiellement rétrogradé en N3

3

: Bac +5 nécessaire à la lecture.Imbroglio total dans la cité phocéenne, qu’il va falloir résumer étape par étape pour bien tout comprendre. Dans un premier temps, l’Athlético Marseille termine premier de sa poule de N3, avant d’être rétrogradé sauvagement en R2 par la commission régionale de contrôle des clubs. Vole alors au secours du club la DNCG, qui repêche l’Athlético de Marseille et lui autorise la montée en N2, grâce notamment à l’action de la FFF.C’était sans compter sur la commission fédérale de contrôle des clubs qui elle aussi, agit au nom de la FFF, et décide d’interdire cette montée en N2. C’est inédit, on assiste à un match entre la FFF et son équipe réserve. Finalement la DNCG obtient gain de cause et valide la montée du club phocéen en N2… Avant que la commission de discipline de la FFF ne rétrograde l’Athlético Marseille en N3.À ce jour, le championnat de National 2 doit reprendre dans trois semaines (22 août) tandis que le championnat de National 3 fait son grand retour dans un un mois (29 août). L’Athlético de Marseille est donc officiellement en N3 et au milieu d’un véritable foutoir administratif, qui pourrait déboucher sur d'autres décisions de type montée/descente.Le mercato doit être compliqué.