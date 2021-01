L'Athletic surprend le Real et passe en finale

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Mendy, Ramos, Varane (Nacho, 46e), Vázquez - Casemiro, Kroos, Modrić (Valverde, 67e) - Asensio, Hazard (Vinícius Jr, 67e), Benzema. Entraîneur: Zinédine Zidane.



Athletic Club (4-4-2) : Simón - Balenziaga (Morcillo, 79e), I.Martínez, Núñez, Capa (Lekue, 68e) - Muniain (Benrenguer, 71e), D.García, Vencedor (Vesga, 68e), De Marcos - R.García (Villalibre, 79e), Williams. Entraîneur: Marcelino García Toral.

La planète attendait unen finale de Supercoupe d'Espagne ? Elle attendra.À Málaga, le stade de La Rosaleda n'avait plus connu une affiche d'un niveau de Liga espagnole depuis 2018. C'est désormais chose faite grâce à cette demi-finale entre le Real Madrid et l'Athletic Club qui a vu les Basques prendre le meilleur sur leurs adversaires du soir, pourtant favoris au démarrage de la rencontre. Mais les a priori, Raúl García n'en a rien à faire : bénéficiaire d'une passe d'Unai Vencedor, l'avant-centre fixe Thibaut Courtois et ouvre le score. Une réaction du Real, peut-être ? Non, l'équipe dirigée par Zinédine Zidane continue de balbutier son football et concède un penalty pour une faute de Lucas Vázquez sur Íñigo Martínez. Sans trembler, García transforme la sentence d'un contre-pied parfait. Apathique, le Real voit la qualification en finale s'éloigner...Après la pause, les(Lions, en VF) poursuivent sur leur excellente dynamique, et Iker Muniain se retrouve tout proche de tuer le suspense, mais sa tête ne fait que frôler le cadre de Courtois (54). Dommage pour l'équipe de Marcelino, car le Real se décide à se réveiller après l'heure de jeu lorsque la frappe du gauche de Marco Asensio vient fracasser le poteau droit d'Unai Simón (62). Plus tard, Karim Benzema pense réduire l'écart, mais sa position de hors-jeu initiale sur l'action annule son but... avant de voir le corps arbitral revenir sur sa décision grâce à la VAR et accorder le but à la suite d'un tacle de Martínez qui remet la Benz en jeu. Dans les dernières minutes, Sergio Ramos envoie une dernière tête smashée qui rase le poteau gauche de Simón (88), mais l'Ahtletic ne craque pas et se qualifie en finale.Dimanche, le FC Barcelone affrontera donc l'Athletic Club dans le stade olympique de Séville pour soulever un premier trophée en 2021. Faites vos jeux !