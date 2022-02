L'Athletic rugit face à l'Espanyol

Athletic Club (4-4-2): Simon - Lekue, Vivian, Í.Martinez, Balenziaga - Berenguer (Petxarroman, 64e), Zarraga, D.García (Vesga, 58e), Serrano (Muniain, 72e) - O.Sancet (Villalibre, 72e), R.García (I.Williams, 64e). Entraîneur: Marcelino Garcia Toral.



Espanyol Barcelone (4-2-3-1): Di.Lopez - Gil, S.Gomez (Da.Lopez, 63e), Cabrera, Giner - Morlanes (Y.Herrera, 75e), Darder - Melendo (Embarba, 63e), J.Puado, Vilhena (Lei, 75e) - Dimata (L.Moron, 63e). Entraîneur: Vicente Moreno.

Il ne fallait pas être en retard pour ce dernier match de la vingt-troisième journée de Liga.Dans le mythique San Mamés, l'Athletic Club et l'Espanyol Barcelone ont démarré la rencontre avec le même désir de marquer rapidement. Dès lors, Tonny Vilhena a bénéficié du centre au point de penalty de Javi Puado pour envoyer un missile dans la lucarne de l'impuissant Unai Simon. En guise de réponse, Raul García a lancé dans la profondeur son coéquipier d'attaque Oihan Sancet et le numéro 8 a remis les Basques dans le sens de la marche avec une frappe croisée sèche à ras de terre. Non content d'avoir égalisé, l'Athletic souhaitait rester dans le sillage des occupants des places européennes. Résultat ? La paire centrale composée de Dani Vivian et Íñigo Martínez a trouvé l'ouverture suite à un coup franc gérée de manière aérienne et conclut par le second nomméUne fois devant au score, les(Lions, en VF) se sont retrouvés en position de force pour mener à la pause. En deuxième période, les débats ont été beaucoup moins animés. Malgré la blessure de Raul García, remplacé par Iñaki Williams, l'Athletic va parvenir à maintenir son avance d'un but. Trop timide jusque dans les dernières minutes de la partie, les Barcelonais s'en sont remis à une frappe lointaine de Sergi Darder mais cette fois-ci, Simon est parvenu à détourner le ballon en corner du bout des gants (89).Grâce à cette deuxième victoire consécutive en Liga, l'Athletic monte au huitième rang, à un point de la qualification en Ligue Europa et à seulement quatre unités du Barça, quatrième et prochain adversaire de... l'Espanyol.