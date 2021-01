L'Athletic renverse le Barça et remporte la supercoupe d'Espagne

Battu par l'Athletic Club au terme d'une finale à rebondissements et orphelin d'un Messi exclu en toute fin de match (2-3), le FC Barcelone manque l'occasion d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès. Menés deux fois au score, les Basques ont su trouver la force mentale suffisante pour balayer le Barça et s'adjuger une troisième Supercoupe d'Espagne dans son histoire.

Grizou, touché

Grizou, coulé

FC Barcelone (4-2-3-1): Ter Stegen - Alba, Lenglet (Trincão, 106e), Araújo, Dest (Mingueza, 46e) - De Jong, Busquets - Pedri, O.Dembélé (Braithwaite, 88e), Messi - Griezmann. Entraîneur: Ronald Koeman.

Athletic Club (4-2-3-1): Simón - Balenziaga, Martínez, Yeray, Capa (Berenguer, 80e) - D.García, Vencedor, Muniain, De Marcos - R.García (Vesga, 80e), Williams (Morcillo, 106e). Entraîneur: Marcelino García Toral.

Par Antoine Donnarieix

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Antoine Griezmann. Auteur d'une prestation honorable en demi-finale face à la Real Sociedad avec une passe décisive à son actif, l'international français s'est fait remarquer par son penalty complètement manqué lors de la séance de tirs au but. En finale ce soir, le numéro 7 du Barça s'est offert un doublé pour tenter de mettre fin à la longue disette de trophée du FC Barcelone et brandir un premier titre avec lesen 2021. Cependant, on ne retiendra pas les exploits de Grizou dans cette finale. La faute à qui ? À l'Athletic Club, héroïque et solide mentalement à l'inverse de son adversaire du soir.Au moment de fouler la pelouse du stade olympique à Séville, l'Athletic Club garde en tête la Supercoupe d'Espagne de 2015 comme sa dernière conquête. Dans un système façonné par l'architecte Marcelino, l'objectif est de calquer son onze sur le même modèle que lors de sa dernière finale de coupe d'Espagne jouée (et gagnée) face au Barça. Ainsi, les Basques pressent haut et se montrent dangereux à l'image de Raúl García. Le récent bourreau du Real Madrid met Marc-André Ter Stegen à la parade malgré une position de hors-jeu au préalable (12), puis Ander Capa chauffe à son tour les gants d'un gardien allemand toujours en état de grâce (26).La suite de ce premier acte ? Une longue partie d'échecs où seule une frappe tendue de Leo Messi aux trente mètres vient tutoyer la lucarne droite d'Unai Simón (37) et apporter un brin de spectacle. Mais les minutes suivantes vont apporter leur lot de joie et déception pour chaque camp. Sur le flanc gauche, Jordi Alba centre en retrait pour Leo Messi,est contrée par deux défenseurs mais bien épaulée par un Griezmann à l'endroit propice pour ouvrir le score. Fondamental d'abord, Alba est ensuite fantomatique sur l'égalisation d'Óscar de Marcos, laissé libre sur un centre au second poteau. Au moment de rentrer aux vestiaires, le masque s'étale sur le visage de Ronald Koeman.Comment procéder sans Sergiño Dest, blessé et remplacé par Óscar Mingueza ? Le coach batave entrevoit un début de réponse grâce à Messi dont le coup franc frôle le cadre de Simón (53). De l'autre côté, l'Athletic exerce une pression sur coup de pied arrêté et Raúl García pense donner un but d'avance à son équipe de la tête, mais le corps arbitral signale un hors-jeu de position après utilisation de la VAR (57). Loin de se résigner à la tâche, les(Lions, en VF) se montrent voraces sur une puissante frappe d'Iñaki Williams qui passe de peu à côté (67). À ce moment-là, le Barça fait le dos rond et peine à s'imaginer Griezmann, pourtant auteur d'un doublé sur une nouveau centre d'Alba (77, 2-1) en homme de la soirée. À raison, puisque les Barcelonais craquent encore sur coup franc avec Asier Villalibre à la conclusion (90, 2-2). Résultat ? Tout le monde file en prolongation.Rejoint deux fois au score dans le temps réglementaire, le Barça accuse le coup et l'Athletic en profite : Williams enroule une frappe du droit divine qui tape le haut du poteau gauche de Ter Stegen avant d'entrer dans le but. Après ce, le club de Bilbao se sent pousser des ailes à l'image d'Unai Núñez qui manque d'un rien le but du break (102). À quoi bon jouer quinze minutes supplémentaires, si ce n'est pour voir Messi craquer en fin de match et se faire exclure pour un coup de poing donné à Villalibre ? À pas grand chose, sinon savoir ce que l'on sait déjà : le FC Barcelone traverse une crise dont il ne connaît pas encore la fin.