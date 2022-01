L'Athletic Bilbao vient à bout de l'Atlético et défendra son titre face au Real

Atlético de Madrid (3-1-4-2) : Oblak - Vrsaljko, Giménez (expulsion, 90e+4), Hermoso - Kondogbia (De Paul, 51e) - Llorente (Lodi, 46e), Koke, Lemar (Cunha, 85e), Carrasco - Correa (Suárez, 71e) Félix. Entraîneur : Diego Simeone



e) - Berenguer (Williams, 70e), García, Zarraga (Vesga, 70e), Muniain - Sancet (García, 70e), Williams. Entraîneur : Marcelino

AEC Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans une ambiance de huis clos avec un public qui a majoritairement séché cette deuxième demi-finale de Supercoupe d’Espagne, les quelques insultesparfaitement audibles seront sans doute ce qu’il y aura eu de plus marquant. Cette terne partie entre deux équipes qui adhèrent à la même perception du football n’aura pas été une super pub pour la Fédé espagnole et sa compétition en Arabie saoudite La rencontre avait pourtant démarré très fort avec un but de João Félix dès la 14seconde, signalé hors jeu immédiatement. Il prendra sa chance une seconde fois à la troisième minute sur une nouvelle belle passe de Thomas Lemar, mais le Portugais envoie sa frappe dans les tribunes vides du King Fahd Stadium. Les joueurs de l’Athletic répliquent bien et il faudra une très grosse parade de Jan Oblak sur sa ligne pour s’interposer face à Iñaki Williams. Puis il y a eu trente autres minutes et deux penaltys pour desdans la surface qui auraient pu être sifflés, un chacun.La seconde mi-temps ne pouvait être que meilleure, mais il aura fallu attendre un but gag contre son camp d’Unai Simón sur une tête de João Félix pour que les joueurs reprennent vie. Une minute plus tard, Jan Oblak est contraint de sortir deux parades exceptionnelles sur une tête d’Íñigo Martínez et une frappe d’Iñaki Williams pour éviter l’égalisation. Mais le portier slovène ne peut rien face à Yeray Álvarez, coupable sur le premier but, qui saute plus haut que tout le monde sur un très beau corner d’Iker Munian et vient remettre les siens dans la course. Après avoir cassé le poignet de Jan Oblak, Nico Williams viendra enfoncer le clou cinq minutes plus tard d'une frappe croisée sur un nouveau coup de pied arrêté. Le gamin de 19 ans offre la victoire à l’Athletic Club et l’opportunité aux siens de défendre leur titre lors la finale de la Supercoupe d’Espagne dimanche.Ça valait bien un câlin du grand frère !