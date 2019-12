L’Athletic Bilbao, OVNI des cinq grands championnats

QJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un petit club d'irréductibles Basques résiste encore et toujours à la mondialisation.Le dernier rapport mensuel de L'obeseravtoire du football CIES de Neuchâtel sur la composition des effectifs des clubs des cinq grands championnats sur la décennie 2010-2019 place l'Athletic Bilbao en tête de nombreux classements. Dans un football de plus en plus mondialisé, le club basque persiste et signe dans un ancrage territorial extrêmement fort.Cette philosophie qui semble tout droit sortie des années 1960 ressort notamment dans l'analyse des nationalités des joueurs de chacun des 42 clubs ayant évolué en continu dans un des cinq grands championnats européens ces dix dernières années : à l'exception du Français Aymeric Laporte, tous les joueurs ayant évolué avec le club basque sur la période étaient de nationalité espagnole. Avec seulement deux nationalités différentes, le club basque est à des années-lumières des autres clubs : la deuxième équipe qui a compté le moins de nationalités différentes dans ses rangs est l'Atlético Madrid avec... 18 nationalités.Les joueurs formés au club ont joué plus de 61% ds minutes jouées par le club sur la dernière décennie, loin devant le Barça (46%) et l'OL (36%). A l'autre bout du classement, ce chiffre se monte à à peine 2,1% pour Manchester City. Sans surprise, les joueurs locaux sont plus fidèles que la moyenne : Entre 2010 et 2019, Bilbao n'a utilisé que 77 joueurs différents, contre 83 au Bayern, son dauphin dans le domaine, et... 205 au Genoa, le club ayant enregistré le plus de mouvements sur la décennie.Mais quelle est donc leur potion magique ?