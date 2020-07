L'Atalanta tartine Brescia et éjecte la Lazio du podium

143

[⚽️ VIDÉO BUT] ?? #SerieA ? Marten de Roon régale avec l'Atalanta !? Un but de l'extérieur du pied en pleine course !https://t.co/tvJwJfcNOW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 14, 2020

Atalanta (3-4-1-2) : Sportiello (Rossi, 80e) - Sutalo, Caldara, Djimsiti (Czybora, 73e) - Castagne (Bellanova, 73e), De Roon, Tameze, Gosens - Pasalic - Malinovskiy (Piccoli, 73e), Zapata (Colley, 46e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Brescia (4-4-2) : Andrenacci - Semprini, Matějů, Chancellor, Mangraviti - Spalek, Dessena, Viviani (Tonali, 57e), Bjarnason - Donnarumma (Ayé, 67e), Torregrossa (Ndoj, 61e). Entraîneur : Diego López.

Et encore une soirée ouragan.Quelques jours après avoir été rattrapée par le col contre la Juve (2-2) , l'Atalanta s'est éclatée lors de son derby face à Brescia mardi soir (6-2) grâce notamment à un triplé de Pasalic, à un Malinovskiy en chaleur et ce alors que Gasperini avait décidé de faire un poil tourner son onze.Au coup d'envoi, pas de Papu Gomez, pas d'Ilicic, pas de Gollini, pas de Palomino, pas de Toloi, ni d'Hateboer : et alors ? Avec un Tameze titulaire (et excellent), l'Atalanta n'a besoin que de deux minutes pour allumer son premier pétard et pour que Mario Pašalić ouvre le score au terme d'un mouvement collectif somptueux. Derrière, Torregrossa a beau profiter d'une erreur de Caldara pour égaliser, lalaisse son pied sur l'accélérateur et inscrit trois buts en cinq minutes à la demi-heure de jeu, dont une merveille d'extérieur signé De Roon. 4-1 aux citrons, l'affaire est déjà pliée.Et elle va se saler encore davantage au retour des vestiaires puisque dix minutes après la pause, Pašalić claque deux buts et complète son triplé. Amusé par le scénario et rassuré par le sérieux de ses joueurs, Gasperini laisse ses cadres au chaud et va même profiter du moment pour tourner le dos au respect en faisant sortir son portier du soir, Marco Sportiello, afin de donner un peu de temps de jeu à son troisième gardien, Francesco Rossi. Vexé, Spalek glisse un second but pour Brescia et boucle la feuille de match. Grâce à ce succès, l'Atalanta fait provisoirement sauter la Lazio du podium et grimpe sur le fauteuil de dauphin, avec deux points d'avance sur l'Inter, qui jouera jeudi soir sur la pelouse de la SPAL.Ça, c'était un feu d'artifices.