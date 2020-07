L'Atalanta siphonne la Sampdoria

10

Vainqueur de ses huit derniers matchs de championnat, et invaincue depuis le mois de décembre dernier en Serie A, plus rien ne semble pouvoir arrêter l'Atalanta. Et ce mercredi soir, la réception de la Sampdoria n'a rien changé à cette tendance, même si les joueurs de Gasperini ont mis du temps à mettre ce pion si essentiel pour la course à la troisième place. Ils ont même failli se faire surprendre par trois fois lors du premier acte. Dès l'entame, sur une frappe fuyante de Murru, puis à la demi-heure avec Gabbiadini et Depaoli. Derrière, le verrou de Ranieri tient le coup, d'autant que les locaux sont peu tranchants, hormis lorsque Josip Iličić récite ses ritournelles de couloir.En seconde période, Papu Gómez se montre davantage, afin d'ambiancer offensivement la. Suffisant pour qu'en cinq minutes, Ranieri s'excite deux fois sur son banc, et récolte deux jaunes consécutifs. Une décision qui le fait gueuler, puis marrer. Mais à l'approche de la fin, le coach de la Samp fait moins le malin quand son équipe est incapable de sortir de sa moitié de terrain, et craque sur un corner transformé du crâne par Rafael Tolói (1-0, 74). Puis dix minutes plus tard, à la suite d'un nouveau corner tiré par Malinovsky, Muriel règle la mire de l'extérieur de la surface (2-0, 85), et cloue le bec à une Samp pas vernie. Voilà à nouveau l'Inter sous pression.