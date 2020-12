L’Atalanta se qualifie au détriment de l’Ajax

Ajax (4-3-3) : Onana - Mazraoui, Schuurs, L. Martinez (Timber, 90e+2) (Alvarez, 90e+6), Tagliafico (Huntelaar, 63e) - Klaassen, Labyad (Ekkelenkamp, 63e), Gravenberch - Antony, Brobbey (Promes, 46e), Tadic. Entraîneur : Erik ten Hag.



Atalanta (3-4-3) : Gollini - Rafael Toloi, Romero, Djimsiti - Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens (Palomino, 79e) - Pessina, Gomez, Zapata (Muriel, 79e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Ajax-Atalanta, c’était la finale du groupe D. Les Bergamasques pouvaient se satisfaire d’un match nul, mais Gian Piero Gasperini avait prévenu en conférence de presse qu’il allait falloir marquer car le 0-0 est «» . Lea été entendu par son joker Luis Muriel, qui a donné la victoire 1-0 à l'Atalanta en fin de match.Muselée par le marquage individuel parfaitement orchestré des hommes de Gasperini, durant le premier acte, l’Ajax peine à approcher des buts de Gollini. Au fil des minutes, le déménageur Brian Brobbey, 18 ans, ressemble drôlement à celui qui pourrait débloquer la situation. Mais il a doit céder sa place à Quincy Promes à la pause, à la suite d’un vilain choc.À l’heure de jeu, Erik ten Hag joue le tout pour le tout en faisant entrer Klaas-Jan Huntelaar à la place de Tagliafico. Quelques minutes plus tard, le vétéran néerlandais s’écroule au contact de Romero dans la surface, mais l’arbitre, bien placé, ne siffle pas penalty. Survient ensuite une occasion en or pour l’Ajax : Klaassen se présente seul au point de penalty face à Gollini, mais le portier remporte son face-à-face en dégageant le ballon du genou.Le deuxième jaune synonyme d'expulsion envers Gravenberch - qui a laissé traîner son bras dans le visage de Papu Gomez - met un coup aux espoirs de victoire néerlandaise. Et ces derniers s'envolent complètement quand Luis Muriel, parfaitement lancé par Freuler, contourne Onana et marque pour l'Atalanta. Less'imposent et peuvent remercier leur gardien.Derrière Liverpool (13 pts), l'Atalanta (11 pts) termine deuxième du groupe et se qualifie pour les huitièmes de finale de la C1. De son côté, l'Ajax (7 pts) verra les seizièmes de finale de l'Europa League.