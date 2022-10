L'Atalanta se dépatouille de la Fiorentina

Atalanta (3-4-2-1) : Sportiello - Toloi (Demiral, 76e), Okoli, Scalvini - Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Soppy (Mæhle, 55e) - Ederson (Pasalic, 55e), Lookman (Malinovskyi, 75e) - Muriel (Hojlund, 75e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Fiorentina (3-4-3) : Terracciano - Venuti (Terzic, 68e), Quarta (Duncan, 83e), Igor, Biraghi - Bonaventura (Amrabat, 68e), Mandragora, Barak (Jovic, 75e) - Ikoné, Kouamé, Saponara (Cabral, 83e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

Résultats et classement de Serie A

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Larecolle aux basques du Napoli.Face à une belle équipe de la Fiorentina, l'Atalanta est quand même parvenue à choper les trois points grâce au deuxième pion cette saison d'Ademola Lookman (1-0).Annoncé sur le banc, Luis Muriel est l'homme du début de match, même si ses deux premières tentatives finissent hors cadre. Ses coéquipiers ne sont pas plus adroits puisque Teun Koopmeiners échoue de peu face à Pietro Terraciano (24), et qu'Ederson rate à son tour le cadre après un super travail du très remuant Lookman (31). En face, la Fiorentina propose une belle opposition, et évite le pire avant la pause quand l'arbitre expulse Christian Kouamé pour un pied haut, avant de se raviser grâce à l'aide de la VAR.Après une première mi-temps ouverte, la seconde période débute sur le même rythme. Et cette fois, l'Atalanta en profite. Après une touche de Joakim Mæhle, Muriel, encore lui, profite d'un contre favorable avant de servir Lookman, qui n'a plus qu'à pousser le cuir au fond. Le plus dur est fait pour la, qui va rater ensuite deux balles de break via Mæhle et Lookman. Résultat, les locaux se font peur, notamment quand Luka Jović oblige Marco Sportiello à sauver les siens (87).Dommage pour les gars de Vincenzo Italiano, qui restent englués dans le milieu de tableau malgré un fond de jeu dont certains cadors d'Italie devraient être envieux.