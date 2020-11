L'Atalanta scalpe Liverpool, l'Ajax s'offre Midtjylland

FC Liverpool (4-3-3) : Alisson - Tsimikas (Robertson, 61e), R. Williams, Matip (Minamino, 86e), N. Williams - Milner, Wijnaldum (Fabinho, 62e), Jones - Mané, Salah (Firmino, 61e), Origi (D. Jota, 60e). Entraîneur : Jürgen Klopp.



Atalanta Bergame (3-4-1-2) : Gollini - Djimsiti, Romero, Toloi - Gosens (Mojica, 75e), Freuler, De Roon, Hateboer - Pessina (Miranchuk, 85e) - A. Gómez, Iličić (Zapata, 70e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

La vengeance est un plat qui se mange froid et visiblement, l'Atalanta l'aime glacé.En visite à Anfield Road, les Bergamasques avaient logiquement envie de prendre leur revanche à la suite de l'humiliation reçue face à Liverpool trois semaines plus tôt . Une mission habilement remplie grâce à une physionomie de match en faveur des hommes de Gian Piero Gasperini. Dans une première période assez monotone, seule une frappe de Robin Gosens détournée par Alisson Becker (7) et un tir de Mohamed Salah au-dessus du but de la Dea (44) sont à signaler.En deuxième période, l'Atalanta se rapproche petit à petit du but, et Papu Gómez prend ses aises : son centre à destination de Josip Iličić permet au Slovène d'inscrire son premier but depuis le mois de mars. Devant au tableau d'affichage, l'équipe transalpine ne se recroqueville pas, bien au contraire, puisque sur un nouveau centre de Gómez, Hateboer remise de la tête pour Gosens lancé comme un TGV afin de catapulter le ballon dans le but d'Alisson. Liverpool a beau faire entrer l'artillerie lourde, l'Atlanta ne craque pas et vient chercher trois points précieux dans la course à la qualification.Ou comment bien fumer son Klopp.