L'Atalanta s'impose et ouvre la porte à la C1

10 - Ruslan #Malinovskiy is the first Atalanta's player able to take part in goals (among assists + goals) in 10 Serie A matches in a row since Opta collected this data (2004/05). Painter.#GenoaAtalanta #SerieA pic.twitter.com/aZ8tsBxsMk — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 15, 2021

Genoa (3-5-2) : Marchetti - Onguéné, Radovanović, Masiello - Ghiglione, Zajc, Rovella, Melegoni, Cassata - Destro, Pjaca. Entraîneur : Ballardini.



Atalanta (3-4-2-1) : Gollini - Tolói, Romero, Djimsiti - Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens - Malinovskyi, Miranchuk - Zapata. Entraîneur : Gasperini.

Justice !Toujours porteuse de spectacle et encore à l'origine d'une pluie de buts ce samedi, l'Alatanta est quasiment certaine de disputer la Ligue des champions lors de la saison 2021-2022. Avec son succès au Genoa, lacompte en effet six points d'avance sur la Juventus (cinquième, et une différence de but largement défavorable) à qui il reste deux matchs à disputer. Lors de cette 37journée, les Génois ont d'ailleurs pu observer que leur adversaire méritait la C1. Au bout d'une mi-temps, la partie était déjà pliée. La faute à des réalisations de Zapata (suite à un une-deux avec Milinosvky), Malinovskyi (sur un bon boulot de... Zapata) et Gosens (passe décisive de Hateboer).Hyper dominateur, le club de Bergame a cependant failli concéder l'ouverture du score en début de rencontre avec une parade pour Gollini et un tir hors-cadre de Masiello sur le corner suivant. La chance des locaux était alors passée, puisque les visiteurs les ont ensuite écrabouillés. Le dauphin de l'Inter a pour le reste profité de la seconde période pour reposer quelques cadres et faire honneur à sa réputation, en grossissant les chiffres du score : si Shomurodov a exploité une perte de balle de Djimsiti et réduit la marque en revenant des vestiaires d'un poteau rentrant, Pašalić lui a répondu d'une frappe croisée gagnante alors qu'il venait de remplacer Zapata à la pause. Pour le fun, Pandev a enfin transformé un penalty sanctionnant une main de Gosens. Et pour le (petit) suspense, Shomurodov s'est offert un doublé sur la fin. Pas de quoi empêcher le favori de récupérer les trois unités.Quelle saison, encore, pour la bande de Gasperini...