L'Atalanta s'accroche à Milan

Milan (4-3-3) : Donnarumma - Calabria (Abate, 66e), Musacchio, Romagnoli, Rodríguez - Kessié, Biglia, Bonaventura (Bakayoko, 74e) - Suso, Higuaín, Çalhanoğlu (Castillejo, 84e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.



Atalanta (3-4-1-2) : Gollini - Tolói, Palomino, Masiello - Castagne, De Roon, Freuler, Gosens (Iličić, 76e) - Pašalić (Rigoni, 45e) - Gómez, Barrow (Zapata, 45e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Milan termine bien mal sa semaine.Après avoir difficilement disposé du club luxembourgeois de Dudelange (0-1) jeudi en Ligue Europa, lesn'ont pas réussi à se défaire de l' Atalanta à domicile (2-2) ce dimanche pour le compte de la cinquième journée de Serie A. Pourtant, comme au Luxembourg , c'est l'inévitable Gonzalo Higuaín qui a montré la voie aux Milanais, reprenant esthétiquement un superbe service de Suso (2). Milan domine unepas dans son assiette et n'est pas loin d'aggraver la marque avant la pause. « Jack » Bonaventura trouve le poteau (39), et Franck Kessié perd son face-à-face contre Gollini (45).À la pause, Gian Piero Gasperini lance déjà Zapata et Rigoni pour redonner du pep's à son équipe qui en manque tant. Un pari gagnant puisque sur un service de l'international colombien, Papu Gómez (54) remet les deux formations à égalité. Mais Milan ne va pas douter très longtemps : à peine sept minutes plus tard, Giacomo Bonaventura coupe à nouveau un bon centre de Suso au premier poteau (61). Et alors que Milan pense s'offrir un deuxième succès en championnat cette saison, Emiliano Rigoni vient doucher San Siro en trompant Donnarumma (90+1).Après un nul à Cagliari la semaine passée, le club coaché par Gattuso avance au ralenti et manque une belle occasion de revenir au contact des équipes de tête.