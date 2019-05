L'Atalanta roule sur la Lazio

Lazio (3-5-2) : Strakosha - Bastos (Neto, 78e), Acerbi, Wallace - Romulo, Parolo, Leiva (Badelj, 77e), Luis Alberto, Marušić - Caicedo (Correa, 54e), Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.



Atalanta (3-4-1-2) : Gollini - Djimsiti, Palomino (Mancini, 45e), Masiello - Hateboer, De Roon, Freuler (Pessina, 85e), Castagne - Gómez - Iličić (Pašalić, 64e), Zapata. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

L' Atalanta est innarêtable.Invaincue depuis neuf matchs avant son déplacement à Rome, la formation lombarde est allée chercher une victoire importante et méritée (3-1) sur la pelouse d'une Lazio définitivement décrochée. Cette Lazio, qui n'a plus gagné à domicile en championnat depuis le 17 mars face à Parme , démarre pourtant sur les chapeaux de roues : Parolo, au cœur de la surface bergamasque, frappe d'entrée sur une remise astucieuse de Caicedo (3). Lessont dans le coup, et Immobile n'est d'ailleurs pas loin de faire le break mais Gollini maintient ladans la partie (14). À raison, puisque l' Atalanta se met en marche et égalise rapidement grâce à l'inévitable Zapata qui inscrit son 22pion de la saison (22).Les deux formations se rendent coup pour coup, et Iličić manque de donner l'avantage aux siens en croisant trop sa frappe à la suite d'une passe lumineuse de Papu Gómez (28). C'est en seconde période que les joueurs de Gasperini vont faire la différence : Wallace manque sa transmission plein axe contrée par Gómez, qui reste lucide et offre à Castagne le soin de finir le boulot (58). Le meneur de jeu argentin va ensuite délivrer sa douzième passe décisive de la saison, sur un corner repris victorieusement par Djimsiti (75). Gasperini le sait : cette 18victoire de la saison ramène l' Atalanta à un point de l' Inter , troisième, et consolide surtout cette quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions.Lane peut plus se cacher, et reviendra ici même le 15 mai prochain pour disputer la finale de Coppa Italia face à cette même Lazio