L'Atalanta retourne la Lazio

Cueillie à froid par la Lazio et rapidement menée 2-0, l'Atalanta a soufflé les Biancocelesti en seconde mi-temps, pour finalement logiquement l'emporter en toute fin de match.

Les coups de foudre de la Lazio

La merveille de Malinovskyi

.Gollini - Palomino, Toloi, Djimsiti - Gosens (Castagne, 70e), Freuler, De Roon, Hateboer - Gómez -Malinovskyi (Iličić, 77e), D. Zapata (Muriel, 70e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



SS Lazio (3-5-2) : Strakosha - Patric, Acerbi, S. Radu (Bastos, 77e) - Lazzari, Milinković, Cataldi (Parolo, 60e), Luis Alberto (Anderson, 77e), Jony (Lukaku, 76e) - Correa (Caicedo, 55e), Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Par Adrien Candau

Tout le monde le sait en Italie, mais personne ne peut rien y faire : aucune équipe n'est plus imprévisible que l'Atalanta. Quand les gars de Gasperini peuvent jouer leur partition collective, l'impossible devient une notion relativement vague. Édifiante de maîtrise en première période, la Lazio s'en est douloureusement rendu compte : dominés en tous points après la pause, les gars de Simone Inzaghi ont fini sur les rotules et avec une défaite 3 pions à 2 dans les gencives.Arc-en-ciel de la Serie A depuis plusieurs saisons, ladoit tout de suite composer ce mercredi avec un autre phénomène météorologique, beaucoup plus violent : furieusement véloce, la Lazio, tempétueuse, file comme la foudre en contre et crame tout de suite les ailes de. Dès la 5minute, Lazzari, lancé comme l'éclair sur son côté droit, centre dans la boîte et pousse De Roon à marquer contre son camp. Effrayante de verticalité, la Lazio aura l'occasion de creuser plusieurs fois l'avantage dans le premier acte, mais Immobile manque par trois fois d'un rien d'attraper le cadre. Heureusement pour les, le pied droit de Milinković-Savić avait déjà convoqué le tonnerre à la 11minute de jeu, pour planter une seconde banderille dans les filets de Gollini : aux 20 mètres, le Serbe allume un pétard monumental, qui laisse le portier italien impuissant. Menés de deux longueurs, les Bergamasques monopolisent dès lors la gonfle et jouent un maximum leurs atouts offensifs, quitte à se foutre à poil derrière. Un chouia kamikaze, mais payant : peu avant la pause, Gosens, servi par un centre travaillé de Hateboer, réduit la marque d'une tête smashée.Un pion qui coupe les ailes des. L'Atalanta continue de dérouler son habituel ballet technique, Gómez sort quelques merveilles de sa boîte à malices, et Djimisti et Freuler frôlent chacun leur tour l'égalisation. Ce n'est finalement que partie remise : trop calculatrice et désormais nettement dominée techniquement, la Lazio continue de reculer. Ruslan Malinovskyi s'en est bien rendu compte, a tout le temps de se préparer aux 20 mètres et cale une torpille direction la lulu de Strakosha. Cruel, mais logique, tant la Lazio semble progressivement se décomposer. De quoi permettre à Gómez de déposer un corner sur la tête de Palomino, qui met l'Atalanta devant au score. Intenable, latentera ensuite de planter un quatrième pion. Sans succès, mais sans regret : les Bergamasques viennent de magistralement taper le dauphin de la Juve au classement, et affirment encore un peu plus leur mainmise sur la 4place de la Serie A, directement qualificative pour la Ligue des champions.