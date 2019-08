L'Atalanta renversante, la Roma décevante

Déjà une folle soirée de Serie A pour la reprise, avec pas moins de vingt buts en six matchs ! Si la Lazio s'est baladée sur le terrain de la Sampdoria, l'Atalanta a dû s'arracher pour s'imposer chez la SPAL, et la Roma n'est pas parvenue à venir à bout du Genoa. Pour le reste, le Torino et Brescia démarrent bien.

Par Florian Cadu

La grosse surprise de cette première journée, en Serie A ? Non, trois fois non. Énorme la saison dernière et qualifiée pour la Ligue des champions, l'Atalanta a longtemps pensé repartir bredouille du stade Paolo-Mazza. La faute à un début de match cauchemardesque, durant lequel Di Francesco et Petagna ont trouvé le chemin des filets. Sauf que le favori de la rencontre a réagi par Gosens, et a pu compter sur un doublé de Muriel pour tout faire péter. Renversant, déjà.La série d'invincibilité en championnat qui continue pour Bergame, invaincu depuis neuf parties.On prend les mêmes, et on recommence. Incontournable à la pointe de l'attaque romaine depuis longue date, Immobile, devenu papa pour la troisième fois il y a quelques jours, est reparti sur de bonnes bases. Grâce à son doublé sur la pelouse de la Sampdoria (but inscrit peu avant la mi-temps, puis à l'heure de jeu) cumulé au geste juste de Correa, la Lazio prend un bon départ dans cet exercice 2019-2020 après avoir quitté le précédent sur une victoire en Coupe d'Italie. Et dire qu'il y a déjà un derby romain la semaine prochaine...Le doublé d'Immobile (ses 100e et 101e buts en Serie A), qui n'est plus qu'à 27 minuscules réalisations de son record de buts sur une saison de Serie A.Un Z qui veut dire Zaza. Si certains le croient terminé ou cramé, l'attaquant leur a apporté une réponse ce dimanche soir. C'est en effet lui qui a permis au Torino de battre Sassuolo, sur le score de 2-1. Ses caramels au quart d'heure et à l'heure de jeu auront été trop difficiles à surmonter pour les visiteurs, malgré la réduction de la marque signée Caputo. Un succès comme on les aime, à l'italienne.Le doublé de Zaza, qui n'est plus qu'à neuf gigantesques réalisations de son record de buts sur une saison de Serie A.Non, il n'existe pas que deux Donnarumma évoluant au sein du football italien professionnel. Après les deux portiers frangins du Milan Antonio et Gianluigi, voici Alfredo. Poste : attaquant. Âge : 28 ans. Palmarès : néant (si ce n'est deux championnats de deuxième division et un titre de meilleur buteur dans cette compétition, tout de même). Métier : faire gagner Brescia. Mission remplie en cette fin de week-end à Cagliari, sur la plus petite des marges.La petite domination stérile des Sardes, symbolisée par exemple par la précision de leurs passes (80%, contre 69%).Comme d'habitude, la Rome risque cette année de se montrer irrégulière et décevante. À l'image de sa performance face au Genoa, finalement. Deux fois devant au score en première période et une en deuxième, les hommes de la capitale ont réussi l'exploit de se faire rejoindre à trois reprises devant leur propre public. Pinamonti a d'abord répondu au talentueux Ünder dans le premier quart d'heure, puis Criscito a fait de même sur penalty juste avant l'entracte après le tremblement de filet de l'inévitable Džeko. Dans un second acte presque aussi riche en sensation, Kolarov a très vite remis les siens sur de bons rails, mais Kouamé a douché les espoirs de succès des locaux. En guise de punition, la Lazio est devant au classement.La puissance offensive de la Roma, qui a inscrit au moins deuxlors de ses quatre dernières réceptions en championnat.Clairement, le spectacle de ce Hellas Vérone-Bologne n'était pas sur la pelouse, mais sur le banc. Atteint d'une leucémie, soigné à l'hôpital depuis 41 jours, Sinisa Mihajlovic a exceptionnellement quitté sa chambre pour venir... entraîner son équipe ! Le coach de Bologne est apparu amaigri, affaibli, mais il a tenu son rang, et c'est franchement magnifique. Dommage que son équipe, qui a pourtant joué en supériorité numérique pendant 76 minutes (!), n'ait pas réussi à lui offrir les trois points.Le Hellas Vérone n'avait plus fait match nul à la maison en Serie A depuis le 20 septembre 2017. Depuis, le clubavait enchainé 5 victoires, 11 défaites et... une saison en Serie B.