L'Atalanta rejoint la Lazio en finale de la Coupe d'Italie

Atalanta (3-4-3) : Gollini - Masiello, Djimsiti, Palomino - Castagne, Freuler, De Roon, Gosens - Iličić, Zapata, Gómez. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Fiorentina (4-3-3) : Lafont - Biraghi, Ceccherini, Pezzella, Milenković - Santos, Veretout, Benassi - Mirallas, Muriel, Chiesa. Entraîneur : Vincenzo Montella.

JD

Les hostilités commencent de la pire manière pour la. Quelques minutes seulement après le coup d'envoi, Chiesa lance Luis Muriel en profondeur dans la surface bergamasque. Le Colombien se défait de Gollini du gauche et donne l'avantage aux siens sans broncher (0-1, 3). Heureusement pour Gian Piero Gasperini , ses hommes ont de la ressource. Dix minutes plus tard, Ceccherini fait trébucher Papu Gómez dans les seize mètres florentins. L'arbitre n'hésite pas et accorde un penalty aux locaux, que Josip Iličić se charge de transformer dans la foulée, en trompant Alban Lafont en force (1-1, 14). À la pause, l' Atalanta s'offre l'avantage psychologique.Au retour des vestiaires, lacontinue de monter en puissance, mais ni Zapata ni Castagne ne parviennent à se montrer décisif. De son côté, Gómez tente de prendre Lafont par surprise en frappant de loin. Vigilant, le portier français ne se laisse pas démonter lors de la première tentative de l'Argentin, mais commet une erreur d'appréciation lors du deuxième essai de, qui donne finalement l'avantage aux siens à vingt minutes du terme (2-1, 69). Pas besoin de plus, les Bergamasques ne tremblent pas et rejoignent la Lazio en finale de la Coppa et tenteront d'ajouter à nouveau le trophée à leur palmarès, pour la première fois depuis 1963.