L'Atalanta refroidit la Roma et prend le pouvoir

Roma (3-4-3) : Patricio - Ibañez, Smalling, Mancini (Zalewski, 87e) - Çelik, Cristante, Matić (Belotti, 67e), Spinazzola - Pellegrini, Abraham (Shomurodov, 79e), Zaniolo. Entraîneur : José Mourinho.



Atalanta (3-4-3) : Musso (Sportiello, 8e) - Tolói, Demiral, Scalvini (Okoli, 46e) - Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Mæhle - Ederson (Malinovskyi, 88e), Højlund (Muriel, 46e), Pašalić (Lookman, 74e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Larègne.Buteuse sur sa première action puis malmenée par la Roma, l'Atalanta a tenu bon sur la pelouse de l'Olimpico. La voilà en tête de la Serie A.Quatre déplacements, quatre victoires, aucun but encaissé : il ne fait pas bon accueillir l'Atalanta en ce début de saison. Dernière victime en date, la Roma, privée à la dernière minute de Dybala, touché à l'échauffement. Une rencontre d'abord marquée par la sortie sur blessure de Musso après un choc avec son défenseur Demiral, avant un long round d'observation. Et puis, sur une première demi situation, Scalvini vient ouvrir le score d'une frappe millimétrée de l'entrée de la surface. De quoi réveiller... la Roma, victime d'une poussée de fièvre dans les cinq dernières minutes du premier acte. Lancé seul au but, Abraham ne cadre pas (41), Ibañez perd son face à face avec Sportiello (42), qui intervient à nouveau devant l'attaquant anglais (45).Pas de question de baisser les bras après la pause, alors que les débats se tendent à la suite d'un duel engagé entre Okoli et Zaniolo sur lequel tous les Romains réclament le penalty. Fou furieux, Mourinho s'en prend verbalement à M. Chiffi et récolte le rouge. Et si Abraham évite le contre son camp à Spinazzola (61), c'est bien la Roma qui pousse fort. Ibañez sur corner (67), Pellegrini (69) ou encore Abraham (73) inquiètent Sportiello, mais ce n'est pas suffisant pour tromper la vigilance du portier remplaçant de l'Atalanta. Shomurodov, lui, ne cadre pas sa tête de près (87) et la Roma ne reviendra pas malgré plusieurs situations chaudes en fin de partie.Une défense invincible, on vous dit.