L'Atalanta piégée par Cagliari

Atalanta (4-2-3-1) : Musso - Zappacosta, Palomino, Djimsiti, Pezzella (Mæhle, 45e) - Koopmeiners, Freuler - Malinovskyi, Pessina (Boga, 68e), Pašalić (Rossi, 54e) - Muriel (Zapata, 58e ; Mihaila, 72e). Entraîneur : Gasperini.



Cagliari (3-5-1-1) : Cragno - Goldaniga, Lovato, Obert (Carboni, 87e) - Bellanova (Ceppitelli, 87e), Marin, Grassi, Deiola (Kourfalidis, 90e), Lykogiánnis - Dalbert (Baselli, 78e) - Pereiro. Entraîneur : Mazzarri.

Une domination stérile, pour une défaite amère.Pour le compte de la 24journée de Serie A, l'Atalanta s'est fait avoir dans son antre du Gewiss Stadium par Cagliari (1-2). Conséquence : le podium, à six points, se fait de plus en plus loin et sa quatrième place ne tient plus qu'à un fil (la Juventus, cinquième, est à une petite unité). Le pire pour la, c'est qu'elle ne méritait pas franchement mieux. Il a suffi de regarder sa première mi-temps, pour s'en convaincre : malgré une possession de balle largement en leur faveur, les locaux n'ont pas réussi à accélérer même si Muriel et Malinovskyi ont tenté de se montrer dangereux.Du coup, les visiteurs en ont profité et ont sanctionné leur adversaire peu après la pause : sur un centre de Dalbert, Pereiro a ouvert le score avec la validation de la VAR malgré des protestations pour une pseudo-main (0-1, 50). Le même Pereiro a ensuite provoqué l'expulsion de Musso (52), qui a annihilé une occasion de but, avant de signer un doublé à vingt minutes du terme sur une passe décisive de Bellanova (1-2, 68). Entre-temps, Palomino a réussi à égaliser pour son équipe réduite à dix en profitant d'un bon boulot de Zapata (1-1, 64). Insuffisant, donc, pour éviter la défaite. De leur côté, les Sardes sortent provisoirement de la zone de relégation en attendant les deux matchs en retard de Venise.Troisième match de rang sans succès à la maison en Serie A pour les perdants du jour !