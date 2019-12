L'Atalanta humilie Milan

Pour le dernier match d'une année 2019 riche en émotions, l'Atalanta s'est offert un finish cinq étoiles face à un faible Milan (5-0). Une raclée qui permet à la Dea de terminer cette première partie de saison en beauté : à quatre points de la Ligue des champions en championnat, sans oublier sa présence en huitièmes de finale de cette dernière. Chapeau bas.

Gómez ouvre le bal

Milan, ça coule

Atalanta (3-4-2-1) : Gollini - Toloi, Djimsiti, Palomino - Castagne, De Roon, Pašalić, Gosens (Hateboer, 88e) - Malinovskyi, Gómez (Freuler, 87e) - Iličić (Muriel, 80e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Milan (4-3-3) : G.Donnarumma; A.Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez (Calabria, 45e) - Kessié, Bennacer, Bonaventura (Piątek, 65e) - Suso, Leao, Çalhanoğlu. Entraîneur : Stefano Pioli.

87minute de jeu du côté de Bergame. Gian Piero Gasperini sautille de plaisir, porté par les chants nourris de la Curva bergamasque. Son Atalanta, qu’il façonne avec amour et passion depuis plus de quatre ans, vient de coller une énorme gifle au Milan pour mettre un point final à cette année civile 2019. 365 jours qui auront vu ladécrocher une qualification en Ligue des champions historique, infliger des roustes à tour de bras, vivre l’ivresse des soirées européennes et, enfin donc, partir en vacances avec une très solide prestation face à desmalades. Quelle année !Sous un soleil à son zénith, l’Atalanta démarre fort d’entrée et va rapidement mettre au supplice desmal réveillés. Côté gauche, Papu Gómez trimbale Andrea Conti, glisse un petit pont et termine son humiliation d’une frappe sous la barre qui laisse Gianluigi Donnarumma sans voix (10). La Dea est devant, et n’est pas loin du break dans la foulée. À vingt-cinq mètres, Pašalić expédie une lourde frappe qui termine sa course sur la barre milanaise (16). Milan s’éveille enfin, et profite de quelques fautes techniques pour s’illustrer à son tour. Enfin, tente de s’illustrer, puisque Pierluigi Gollini anticipe bien une belle ouverture de Çalhanoğlu vers Suso et regarde s’envoler une reprise de Ricardo Rodríguez. C’est tout, c’est pauvre, mais ça illustre bien la toute petite forme du jour des Milanais.Ce que n’avaient pas prévu les joueurs de Stefano Pioli, c’est de retrouver une Atalanta morte de faim au retour des vestiaires. Le pressing reprend, la domination bergamasque s’intensifie et Milan va finir par exploser. Une nouvelle fois côté gauche, Gosens adresse un bon centre bien coupé par Mario Pašalić (60e). Clap de fin ? Non, ce serait bien mal connaître l’Atalanta, qui ne compte pas s’arrêter là. Iličić, encore lui, décide d’offrir un beau cadeau de Noël avant l’heure à sesen expédiant une merveille dans la lunette du pauvre Donnarumma (72). Le Slovène, remplacé par Luis Muriel à dix minutes du terme, observera le sourire aux lèvres son remplaçant inscrire le cinquième et dernier but du jour (83). Une humiliation pour Milan, un succès de prestige et historique pour l’Atalanta face à l’équipe de Paolo Maldini. Et le pire, c’est qu’il n’y a rien à redire.