L'Atalanta grille le Hellas sur la fin

#AtalantaVerona, rete di Di Carmine da annullare?L'azione contestata: in occasione della rimessa laterale del #Verona Faraoni gioca il pallone quasi 8 metri più avanti rispetto al punto da dove era uscito. Inoltre, alla battuta, c'erano due sfere in campo.Immagine: SkySport pic.twitter.com/9H1YDoKpZl — Zona Tattica (@zonatattica) December 7, 2019

Aux forceps. Après le match nul entre l'Inter et l'AS Roma ce vendredi soir (0-0) , l'Atalanta pouvait revenir à un petit point du club de la capital au classement. Et avant de jouer leur qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions à Donetsk ce mercredi, lesont réussi à l'emporter de justesse (3-2) et ce, après avoir été menés au score à deux reprises.La première surprise intervient avant la demi-heure, quand les joueurs de Gian Piero Gasperini se font avoir comme des bleus sur une remise en touche anodine. Trouvé dans la surface par Davide Faraoni, Samuel Di Carmine ajuste Pierluigi Gollini alors que le but aurait pu être refusé par la VAR, si le car-régie avait daigné revisionner l'action (0-1). Heureusement, l'Atalanta peut compter sur Ruslan Malinovsky. Car sur une contre-attaque elle aussi anodine, l'ancien milieu de Genk catapulte le ballon dans la lucarne du Hellas, et égalise de manière somptueuse et limpide (1-1).Au retour de la pause, Di Carmine profite encore des largesses de la défense bergamesque pour redonner l'avantage à son équipe en contre (1-2). Mais comme lors du premier acte, l'Atalanta ne met pas longtemps à revenir au score. Cette fois-ci sur un penalty de Luis Muriel (2-2), son neuvième but en Serie A cette saison. Malgré de nettes occasions, et l'expulsion du défenseur polonais Pawel Dawidowicz pour un second carton jaune, lesse dirigent vers un match nul laborieux. Mais c'était sans compter sur Berat Djimsiti, héros gênois qui crucifie Marco Silvestri dans le temps additionnel, et offre trois points mérités à l'Alatanta.Donetsk les voilà !Gollini - Djimsiti, Toloi, Palomino, Castagne - Pasalic, Freuler, Hateboer, Malinovsky - Muriel, Ilicic.Gasperini.Silvestri - Rrahmani, Bocchetti, Dawidowicz - Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic - Verre, Zaccagni; Di Carmine.Juric.