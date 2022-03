L'Atalanta fait craquer Bologne

Bologne (3-4-3) : Skorupski - Soumaoro, Medel (Dijks, 90e+5), Theate - De Silvestri (Kasius, 87e), Soriano (Falcinelli, 90e+5), Schouten, Hickey (Vignato, 87e) - Orsolini, Arnautović, Svanberg (Barrow, 87e). Entraîneur : Siniša Mihajlović.



Atalanta (3-4-2-1) : Musso - Scalvini (Palomino, 46e), Demiral, Djimsiti - Hateboer, De Roon, Freuler (Pašalić, 70e), Pezzella (Mæhle, 80e) - Pessina (Mihăilă, 46e), Koopmeiners - Muriel (Cissé, 65e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Cissé, ce héros.Au terme d'un match loin d'être spectaculaire, l'Atalanta Bergame est parvenue à arracher la victoire sur la pelouse de Bologne grâce à un but tardif du jeune Moustapha Cissé, 18 piges.Dans la belle ambiance du stade Renato-Dall'Ara, laprend la maîtrise des débats dans les premières minutes, et Koopmeiners est contrésur une incursion de Muriel côté gauche (16). Les visiteurs multiplient les tentatives, mais manquent cruellement de précision dans le dernier geste. Seul au second poteau sur corner, Scalvini pense trouver la faille, mais le défenseur ne parvient pas à suffisamment redresser la course du ballon (31). Il faut même un arrêt réflexe de Musso sur un enroulé d'Orsolini pour priver Bologne de l'ouverture du score juste avant la pause (43).Des hôtes qui prennent davantage les choses en main au retour des vestiaires. Parti seul défier Musso, Arnautović ne cadre pas son petit piqué (50), avant une longue interruption consécutive au claquage de l'un des arbitres assistants. De quoi casser le peu de rythme mis par les deux équipes. Hateboer (62) et Koopemeiners (66) ne trouvent toujours pas le cadre, tandis que Musso réalise encore des miracles sur sa ligne pour détourner au-dessus de sa barre une frappe d'Orsolini (67). Jusqu'à ce ballon en pleine surface pour Cissé, qui fait plier Bologne de près pour délivrer les visiteurs. Son premier but en Serie A pour permettre à l'Atalanta de chiper la sixième place à la Lazio.Les bienfaits de la jeunesse.