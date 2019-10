L'Atalanta écrabouille l'Udinese, Naples n'enchaîne pas

1

Derrière la Juventus et l'Inter, l'Atalanta continue de tout démolir sur son passage en Serie A. Malgré une grossière bourde de l'ancien Lillois Kjaer, sanctionnée par Okaka en début de rencontre (11), la Dea se remet rapidement la tête à l'endroit et va rouler sur l'Udinese. Iličić débute son show en égalisant rapidement (21), provoque un penalty - transformé par Muriel (35) - et l'exclusion d'Opoku qui signe la fin des espoirs pour les joueurs frioulans. D'abord parce que l'international slovène s'offre un doublé juste avant la pause (43), avant de passer la main à Muriel en seconde période (48,75) puis à Pašalić (52) et Traoré (83) qui terminent de parachever le beau succès des Lombards. L'Atalanta n'est plus qu'à trois points de la Vieille Dame, et son déplacement à Naples dans trois jours promet d'être explosif.Le Napoli n'arrive pas à enchaîner. Après sa victoire face à l'Hellas le week-end dernier, lesn'ont pas réussi à profiter des faux-pas de la Juve et de l'Inter pour rattraper leur retard. Pourtant, tout avait bien commencé sur le terrain de la SPAL lorsqu'à vingt mètres, Milik expédie un missile qui laisse Berisha sur les genoux (9). Déjà en besoin immédiat de points, la SPAL réagit dans la foulée et Kurtic fusille Ospina en première intention (16). Un nul qui ne fait pas l'affaire des hommes d'Ancelotti, ni ceux de Leonardo Semplici.Euphoriques et surtout invaincus depuis le 1Septembre, les joueurs de Cagliari ont poursuivi leur belle série d'invincibilité sur la pelouse du Torino. C'est grâce à l'ouverture du score de Nández (40), d'une belle volée juste avant la pause pour son premier but chez les Sardes, que Cagliari s'est mis sur la bonne voie. En seconde période, Zaza va quelque peu contrarié les plans des visiteurs en égalisant (69), mais qu'importe : après neuf journées, Cagliari est cinquième et a déjà 15 points dans sa besace.