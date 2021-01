L'Atalanta dégomme Sassuolo, Naples assure à Cagliari

Éblouissante collectivement ce dimanche, l'Atalanta a violement cogné Sassuolo au stade Atleti Azzurri (5-1). Naples a autoritairement couché Cagliari en seconde mi-temps, quand la Roma a profité d'un pion de vautour de Džeko pour se défaire de la Sampdoria (1-0).

Un vrai match de jouisseurs. Dès la 1minute, Bergamasques et, fidèles à leur réputation, enchaînent les une-deux, les dézonages dans tous les sens et les coups de pattes inspirés. Sassuolo y met du sien, mais c'est bien l'Atalanta qui fait le plus plaisir à voir, et Zapata profite d'un contre favorable pour ouvrir le score en puissance, dans la surface. Lancés, lesse mettent à carburer beaucoup trop vite pour leurs adversaires, largués par les gourmandises techniques d'Iličić, l'activité de Freuler et les montées incessantes d'Hateboer. L'Atalanta empile dès lors les occasions, et Pessina, servi par Iličić, peut doubler la mise, d'une volée rageuse. Désarmé, Sassuolo ne peut plus que constater les dégâts. Zapata y va alors de son doublé, après avoir profité d'un excellent service de Freuler derrière son pied d'appui. Gosens - d'un tir contré -, puis Muriel viennent ajouter deux nouveaux pions dans la besace des Bleu et Noir. Seul Chiricheș sauvera un tant soit peu l'honneur de Sassuolo en fin de match. Pas de quoi contrarier la, qui remonte avec la manière au 6rang de la Serie A.Le Napoli a décidé d'emblée de passer son après-midi à canarder le but de Cragno, quitte à prendre le risque de souvent tirer à côté. Un mitraillage en règle récompensé par un pion de Zieliński, qui envoie un énorme cachou dans les filets adverses, peu avant la demi-heure de jeu. Après avoir roupillé en première mi-temps, Cagliari se secoue enfin le popotin, et João Pedro peut égaliser d'un but de renardeau. Un bel effort vite balayé par Piotr Zieliński, encore lui : trouvé par Di Lorenzo dans la surface, le Polonais enrhume son vis-à-vis d'un dribble de l'extérieur du droit, et finit son affaire pied gauche. Une petite merveille qui permet au Napoli, bien aidé par l'expulsion de Lykogiannis, d'achever la partie en toute sérénité. Lozano peut ensuite fusiller Cragno à bout portant, quand Insigne peut essuyer l'assiette en fin de match, en transformant un penalty. Voilà qui permet auxde se remettre la tête à l'endroit, après trois matchs sans victoire en Serie A.La Roma commence en montrant les muscles, en se procurant deux occasions successives par Pellegrini et Mkhitaryan. Mais la Samp ne va tarder à débrancher la prise de la Louve, qui finit le premier acte sur une note beaucoup plus sage. Pas découragés, lesretrouvent ensuite de l'allant et noient lessous une pluie copieuse d'occasions. C'est finalement Džeko qui parviendra à briser la glace, en coupant astucieusement en première intention un centre de Karsdorp. C'est tout et ça suffit pour lesde Paulo Fonseca, désormais 3, à temporairement quatre points de l'AC Milan.Pas grand-chose à grailler en première période, si ce n'est un penalty d'Immobile, venu sanctionner une faute sur Milinković-Savić. La Lazio bégaye son football, et le Genoa va en profiter, en égalisant par Destro, venu conclure un contre superbement emmené par Shomurodov. La suite ne sera pas franchement plus enthousiasmante côté, les poulains d'Inzaghi ne parvenant pas à jouer leurs gammes habituelles. Une grosse contre-performance pour les, qui s'éloignent des places européennes.